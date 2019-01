Diego Lainez: "La mejor decisión fue venir al Betis"

El Betis ha presentado a Diego Lainez, la joven promesa mexicana que ha sido el primer refuerzo invernal, en un acto que ha contado con la presencia del presidente, Ángel Haro, y del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que han destacado la importancia del fichaje como una apuesta de presente y de futuro. "Cada día que pasaba era una oportunidad perdida para incorporar a este talento", ha indicado Serra Ferrer, que ha añadido el valor de esta incorporación para el proyecto: "Es una apuesta fuerte y arriesgada, pero también es un aviso para los demás equipos. El Betis ya no sólo aparece en futbolistas consagrados sino que cuidamos el fútbol formativo y pensamos en jugadores jóvenes de fuera".

Se ha mostrado locuaz Diego Lainez, pese a su juventud. "La mejor decisión ha sido venir al Betis", ha indicado el atacante, que eligió la propuesta verdiblanca entre las distintas que le llegaron del fútbol europeo. "La presencia acá de Andrés (Guardado) es importante", ha añadido Lainez, que el domingo presenció en directo el duelo ante el Real Madrid. "Lo que me comentaron en México sobre la afición lo pude confirmar", ha indicado el zurdo, que también se ha definido como jugador: "Soy un jugador desequilibrante en el último tercio y de tener la posesión. Me siento cómodo por derecha y por detrás del nueve, pero también como volante izquierdo. No desconozco esa posición. Me puedo adaptar a lo que me diga el técnico. He jugado ahí en gran parte de mi carrera".

Ëstas han sido las palabras de Diego Lainez en su presentación:

Primer mensaje

"Quiero agradecer primero a América por la oportunidad e llegar al fútbol europeo. Estoy contento de formar parte de este gran club, creo que he tomado la decisión acertada. Quería venir acá. Lo que me comentaron en México lo confirmé el domingo, sentí una sensación muy buena con la afición alentando. También por la clase de compañeros que tengo, futbolística y humanamente. Andrés me ha ayudado mucho, como todo el plantel. Es importante que esté acá. Ahora a dar lo mejor de mí con humildad".

Elección del Betis

"Opiniones va a haber muchas, es un gran entrenador. Pero estoy seguro de que la mejor decisión fue el Betis, por el nivel de la Liga y los compañeros, me va a hacer crecer rápidamente. Ya quiero estar en la cancha".

Partido ante el Madrid

"Tuve la fortuna de verlo, fue un gran partido, el resultado fue un poco engañoso. El equipo fue ampliamente dominador del encuentro, eso me dejó contento. Se vio la calidad del equipo. En los entrenamientos lo he confirmado. Es bueno a tener jugador al lado, nos va a hacer crecer a todos".

Dispuesto a jugar

"Me siento bien, en muy buen nivel, estoy dispuesto a la decisión del entrenador, que la tomará junto a su cuerpo técnico y evaluará cuando estoy listo. Yo trabajo de la mejor manera y hago lo mejor de mí. Estoy Muy agradecido con el Betis por haber confiado en mí, ahora a trabjar con humildad, dar lo mejor de mí".

Joaquín

"Es muy buena persona, me han recibido muy bien, igual él con la amabilidad que se ofrece. Es una persona muy importante para el club. Una persona con esa experiencia que también nos puede aportar a nosotros. Le da alegría al grupo".

Adaptación

"Se trabaja y se hacen las cosas diferentes, conforme van pasando los entrenamientos me voy adaptando mejor. El tipo de fútbol que se maneja en España y en el Betis me ayuda. Me favorece a mí y a todos los compañeros. Ya me entrené, lo que hemos trabajo ha sido más táctico y con balón. En su momento ya medirá dónde quiere que juegue y me puede sacar provecho".

Tipo de jugador

"Me defino como un jugador desequilibrante en el último tercio y de tener la posesión. Me siento cómodo por derecha y por detrás del nueve, pero también como volante izquierdo. No la desconozco. Me puedo adaptar a lo que me diga el técnico. He jugado ahí en gran parte de mi carrera".