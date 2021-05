Tras el tropiezo ante el Cádiz de la pasada jornada, el Granada de Diego Martínez visita al Betis para seguir optando a una plaza europea. "Tenemos que hacer un partido como el del Camp Nou, Eindhoven o Nápoles", ha indicado el técnico para resaltar la dificultad que se encontrará esta noche en el Benito Villamarín.

"El Betis sólo ha perdido dos de los últimos 18 partidos. Está a muy buen nivel, con una muy buena plantilla, algunos internacionales, hasta un campeón del mundo inclusive. Un equipo que está haciendo una temporada magnífica. Tenemos que hacer un partido como los del Camp Nou, Eindhoven, Nápoles… cada uno con sus matices. Ser fuertes defensivamente, estar concentrados y hacer daño con el balón, ser verticales. Tenemos que dominar las áreas porque estamos hablando de un rival con un gran nivel técnico y un gran nivel de confianza", ha asegurado Diego Martínez, que ha resaltado algunos nombres propios de su rival: "Tiene un jugador determinante, que es Canales. Cuenta con laterales profundos, que asocian bien y tienen buena pausa para jugar. Añaden verticalidad este año. Jugadores de la parte de arriba, como Borja Iglesias, que le está dando también continuidad. Están haciendo muchos goles. Es un equipo con buen trato de balón, con el que estamos en un margen de puntos similar. Todos queremos seguir ganando partidos. Será un partido atractivo".

Sobre las opciones europeas de su equipo, Diego Martínez ha querido poner en valor la temporada que viene realizando en las tres competiciones. "No miramos la clasificación, siempre lo hemos dicho, es lo que nos trajo hasta aquí. Sí perdimos una oportunidad de celebrar algo a la altura del ascenso y la competición europea, que es la permanencia a falta de cinco jornadas. Como club, como granadinismo, creo que esto es algo histórico. En las primeras jornadas se me preguntaba sobre si podíamos ser otro Espanyol y bajar. Por cierto, les felicito por su ascenso. Conseguir la salvación a falta de cinco jornadas, para un equipo como este, en tres competiciones, me hace sentir orgulloso y solo puedo felicitar a mis jugadores. Internamente lo hemos celebrado. A partir de ahí, queremos ganar todos los partidos. Llevamos 54 oficiales. Queremos ganar todos los días, pero todo el mundo sabe que aunque llevemos 13 victorias en esta Liga, es algo dificilísimo", ha indicado el técnico, que ha tenido una semana completa para preparar el partido: "Es difícil de valorar si ha servido. Están siendo muchos partidos, mucho desgaste. Hemos querido recuperar para tener tres partidos en seis días. Ajustar lo que se pueda ajustar y a seguir compitiendo. Es un maratón tremendo".