Édgar: "Desde aquí tendrán a un bético más"

Édgar González, que acaba de ser traspasado al CD Almería, ha ofrecido una entrevista de despedida al Betis, en la que agradece la posibilidad que el club verdiblanco le ha brindado para mejorar como futbolista profesional: "No había salido nunca de casa y me acogió el club desde el principio. Aquí he crecido mucho, como jugador y como persona. Ha salido todo lo mejor posible. Ascendí con el filial, conseguí quedarme, me dejó muy contento jugar con esta afición y este ambiente. Ha sido muy bonito. Esto me lo llevo para mí".

El especialista defensivo, que ofrece buenas prestaciones tanto como central como de pivote en la medular, va a dejar en las arcas heliopolitanas 4,5 millones de euros en concepto de traspaso, que pueden incrementarse en un millón más por las variables. El catalán daba las gracias a la afición por el apoyo que le han brindado en todo momento: "Muchas gracias por el apoyo y por cómo me han tratado. Siempre me han transmitido que me querían mucho, que me apoyaban y me han hecho sacar lo mejor de mí. Estoy contento de cómo he rendido aquí. Siempre he intentado dar lo mejor. Desde aquí tendrán a un bético más. Os estaré apoyando desde cualquier lado".

Paralelamente, el zagueor de 26 años se despedía de los béticos a través de una carta.