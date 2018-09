Emilio Soto: “Los objetivos de 2004 están cumplidos”

Tras la firme absolución de Manuel Ruiz de Lopera, adelantada ayer por Diario de Sevilla, este periódico se puso en contacto con Béticos por el Villamarín (BxV), la asociación que se quedó como única acusación y que finalmente decidió no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial.

“Lo que realmente significa es que el proceso penal que teníamos planteado contra Lopera ha prescrito al no recurrir a la instancia superior. Esto se ha producido debido a que el resto de acusaciones se bajó del barco, con el consiguiente riesgo de que no se lograra apoyo a nuestras tesis y esto podría determinar un evidente riesgo económico, mientras que si se ganaba, el pacto determina que el señor Lopera quedaría libre de cualquier pago. Y por otro lado, los objetivos que desde 2004 nos habíamos planteado se habían cumplido, se había liberado al club de personajes no muy deseables, se había, en alguna medida, repartido el poder accionarial y se había demostrado que la mala gestión era moneda de curso legal en la entidad”, afirmó Emilio Soto, portavoz de BXV, que añadió que otras dos causas siguen abiertas: “Efectivamente, aún estamos presente en la mercantil, que en primera instancia evidenció que nunca se pagaron las acciones en el tiempo y la forma requeridos en su momento, con lo que se estuvo dirigiendo al club durante casi dos décadas de manera fraudulenta, como el juez nos ha indicado en su sentencia. Asimismo, continuamos con el proceso contra Oliver que está llegando a su final y por el que tampoco tenemos nada que ganar, a excepción de hacer ver a quienes venga a este club con intenciones nada clara que siempre habrá beticos que van a luchar por la estabilidad y el futuro del Betis sin esperar nada a cambio. Hay que recordar que fuimos y somos los causantes de que algo haya cambiado en la institución a costa de dinero, esfuerzo y deterioro en nuestras relaciones sociales y familiares”.

Además, Soto se refirió al futuro de BxV en relación a la entidad bética: “Continuaremos apoyando a nuestro equipo y a su consejo de administración siempre que lo hagan bien. En estos momentos la situación es prometedora y esperamos que siga siéndolo con lo que nuestro apoyo en la grada y desde el apartado social es un hecho”.