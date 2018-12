Quique Setién: "Queremos completar un 2018 extraordinario"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su rueda de prensa previa al duelo del Espanyol en el hotel de concentración del equipo verdiblanco en Barcelona. El técnico confía en que su equipo culmine el año 2018 con dos triunfos que le permitan seguir escalando en la tabla. "Si conseguimos ganar los dos partidos que nos faltan completaríamos un año extraordinario que regalara nuestros aficionados", ha indicado Setién, que ha repasado otros asuntos.

Racha Espanyol

"Nunca se sabe, supongo que estarán esperando una victoria que los saque de esta pequeña racha que lleva, seguro que no va a ser fácil, un partido en casa es mejor que fuera y es una oportunidad para ellos para salir de esta crisis de resultados. Nosotros atravesamos un buen momento, estamos convencidos de que podemos aprovechar nuestra racha, seguir la dinámica y conseguir la victoria. Preveo que va a ser un partido igualado, con alternativas, no va a ser nada fácil para ninguno de los dos".

Rotaciones

"Las sanciones de Gio (Lo Celso) y canales les impidió jugar en Luxemburgo, Mandi fue más por descanso, junto a Bartra son los dos que más minutos han jugado en lo que llevamos de campeonato. Son jugadores importante para el equipo que les va a venir bien un descanso, pensando en lo que viene por delante. Entre este partido y el siguiente habrá una semana y luego llegan las vacaciones, pero tampoco queremos forzar. Además tenemos una plantilla suficientemente amplia y competitiva como para adoptar esos cambios sin que se resienta el equipo".

Estado del equipo

"No teníamos mucho tiempo para descansaren Sevilla, nos ahorramos dos vuelos y horas de avión, decidimos tomar esta decisión de venir aquí a descansar. Al equipo lo veo bien, salvo algún golpe no nos ha dejado secuelas el partido de Luxemburgo, y en el ambiente en general es bueno, es positivo. Ayer le dimos a los jugadores libertad para acudir a un acto y que se entretuviesen. Creo que la dinámica es buena, como ha sido prácticamente siempre desde que estamos aquí. Trataremos de seguir este camino, a ver si eso nos ayuda a sumar puntos, que es muy importante".

Joaquín

"He visto un vídeo, no conozco a los actores que acudieron al espectáculo. Está bien que todos juntos hayamos participado de un poco de relax dentro de estos momentos de tensión con los que se vive en el fútbol. Seguro que nos va a venir bien. Esto ayuda a que el ambiente sea cordial, positivo y que tengamos una sonrisa en la cara. Ayuda que se venga a trabajar alegre más que triste o compungido".

Estado de ánimo

"Puedo parecer un poco mas serio de lo que realmente soy, las circunstancias no siempre le permiten reírse a uno todo lo que le gustaría. Pero el que haya un ambiente en el vestuario como el que hay desde que llegamos es un parte muy importante, nos permite venir cada día a trabajar contentos y felices, independientemente del resultado. Jugadores como Joaquín, y algunos otros aunque Joaquín se lleva la palma, es un muchacho que nos alegra a todo, nos hace reír, suma mucho. Todo la plantilla, toda el club le tiene la consideración que le tiene. Me gusta siempre recordar que lo importante de Joaquín no es eso, es el compromiso que tiene con la camiseta, con el equipo, con entrenar cada día, con ser el mejor y estar en condiciones. Eso es lo más importante para él, al margen de que sea cómo es. Todo lo que tiene se lo está ganando en el terreno de juego, eso es importante para el equipo y para él".

Final de año

"La realidad es que ha sido un año muy bueno, la segunda vuelta del año pasado y esta primera, con los altibajos normales que suelen tener todos los equipos, pero siempre mirando hacia delante, siendo positivos, se han conseguido datos y objetivos que parecían que no eran tan fáciles. El trabajo del equipo ha sido extraordinario. Si conseguimos finalizar estos dos partidos como nos gustaría, que es con dos victorias, habríamos completado un año extraordinario para regalar a nuestros aficionados".

Seriedad de Setién

"Seguramente el estado de ánimo no es fácil cuando hay cosas que te afectan a diario, esto es inherente a la profesión".

Momento del Sevilla

"No me meto en cosas que no me llaman, ni sé lo que ha pasado, ni me preocupa".

Isco

"Que cada uno arregle las cosas en su casa como pueda, es algo que no tengo que comentar tampoco. De aspecto lo veo fenomenal, como siempre".

Messi

"Lo he dichomuchas veces, le daría siempre todos los premios. Aunque esté encantado de que se lo hayan dado a Modric, que me parece buenísimo. Pero a Messi lo veo por encima de todos, con una diferencia sobre el segundo enorme".