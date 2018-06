Fabián o el cuento del lobo

Cada verano, casi de manera cíclica, el nombre de un jugador, sea para venir o para salir, es el protagonista del verano. Este periodo estival le ha tocado a Fabián, de crucero con su familia según ha publicado él mismo en las redes sociales, cuyo futuro puede resolverse hoy, mañana o dentro de un mes.

Es el cuento de cada mercado de fichajes en el fútbol. Y cada acción tiene reacción, según los intereses de unos u otros. De esta forma, Ángel Haro, presidente del Betis, contestaba a las palabras de su homólogo en el Nápoles, Aurelio de Laurentiis, quien afirmó de manera públicamente que pagará los 30 millones de la cláusula del palaciego. "Voy a pagar la cláusula de Fabián. Estamos esperando su OK, que puede llegar en cualquier momento". El mandatario helipolitano, en una conversación con un periodista italiano de la Radio CRC, afirmó que no sabe nada del Nápoles, sólo lo que ha dicho su presidente, pero que no han contactos recientes y que "hay otros clubes interesados en el jugador".

Hay quien vio en el papel protagonista del canterano en el spot de la campaña de abonos del club heliopolitano un "se queda" definitivo cuando el mercado futbolístico ni siquiera había empezado y ahora hay un conjunto dispuesto a pagar su cláusula y otros interesados, según Haro. Y es que 30 millones es una cantidad suculenta para un Betis en crecimiento, dispuesto también a hacer un esfuerzo por retener a su estrella, pero también consciente de que hasta donde puede llegar es un límite fácil de superar para otros.

El Nápoles anda con varias operaciones abiertas y las ventas de Hamsik y Jorginho podrían acelerar el pago de la cláusula, siempre y cuando el jugador quiera irse, que en esta caso es lo más importante.

Desde Italia existen informaciones de que el jugador podría pasar el reconocimiento médico mañana (hay cruceros con parada en Nápoles), pero como en el cuento del lobo, hay muchos voces que después se quedan en nada.

Y es que en verano los movimientos se dan en todas las direcciones según quien los cuente, porque hay multitud de lobos que mueven los hilos dependiendo de sus intereses. Así, desde Bélgica apuntan que el Betis habría dado un paso atrás en la pugna por el centrocampista Dendoncker en una carrera en la que habría entrado el Sevilla. ¿Dos equipos de la misma ciudad, rivales por antonomasia interesados por un mismo jugador? Desde luego su precio y su sueldo aumentarían considerablemente.

El verano futbolístico, con el Mundial, parece que pasa más lento y queda mucho por delante aún.