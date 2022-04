Fekir: "Un Mundial es muy bonito, pero es una final con mi club"

Nabil Fekir tiene hambre de títulos con el Betis. El francés quiere demostrar el sábado que su apuesta por el conjunto verdiblanco fue acertada. "No sólo viene por este tipo de partidos, pero es el más importante de año. Esperemos que el sábado sea un buen día para nosotros", ha indicado el atacante, en su comparecencia previa a la final de la Copa del Rey.

"Es comparable, una final del Mundial es muy bonito, pero es una final con mi club. Es mucho trabajo de todo el año. Me ilusiona mucho y a todo el equipo", ha comentado Fekir, que apuntó una de las claves del partido: "Tenemos una responsabilidad muy grande y hay que transformarla en positivo. Son momentos de una carrera, estamos preparados para el partido del sábado".

Sobre su presencia en el once ante el Elche, Fekir ha indicado que en la Liga también existen objetivos importantes. "Se puede entender, estamos en la carrera para la Champions. Es muy importante y también estamos preparados para jugar cada 3-4 días. Queríamos jugar, pero por mala suerte no conseguimos la victoria", ha comentado el francés, al que no le preocupa que el Valencia le realice una vigilancia especial: "Estoy preparado para este tipo de partidos. Mi juego es así, me gusta conducir la pelota, regatear".

Sobre las claves del encuentro, Fekir lo tiene claro. "Va a ser un partido muy intenso, como siempre una final. Tenemos que tener tranquilidad, es un partido a 90 minutos. Tenemos la calidad para saber manejarlo. Habrá mucha presión para los dos, que ambos queremos ganar la Copa. Si hacemos nuestro juego tenemos la posibilidad de ganarla. Nosotros tenemos un poco más de presión por jugar en Sevilla y hace mucho tiempo que la afición quiere ganar un título, pero debemos tener tranquilidad", ha comentado Fekir, que también escucha a Joaquín y a Pellegrini: "Tiene mucha experiencia, ha ganado una con el Betis. Nos dará consejos para el partido del sábado. Yo estoy muy tranquilo, espero que el sábado consigamos la victoria. El míster, como siempre, me da mucha confianza y libertad en el campo, eso da confianza al jugador. Tenemos un grupo de calidad, esperemos que el sábado vamos a tener una recompensa para este buen año".