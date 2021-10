Fekir: "Hoy estoy en el Betis y soy feliz"

Nabil Fekir ha sido el protagonista en la televisión oficial del Betis, en una entrevista en la que el francés ha repasado el inicio de temporada y en la que también ha comentado que hablará con la entidad sobre su posible renovación.

"Me queda este año y uno más. Vamos a ver, vamos a hablar y vamos a ver. Nunca se sabe en el fútbol, no pienso en eso, hoy estoy en el Betis y soy feliz", indicó el internacional galo, que también se siente querido por los aficionados: "Se nota, eso me da mucha alegría y quiero devolverlo en el campo".

"Yo quiero jugar siempre. Tengo la suerte de jugar todos los partidos, eso te da mucha alegría personalmente. Estoy bien, aunque es normal que a veces esté un poco cansado. Quiero jugar todo y ayudar al equipo", indicó el atacante sobre su indiscutible presencia en el once, a la vez también admitió que atraviesa un buen momento personal: "Ahora se está viendo mi mejor versión, pero como digo siempre, intento dar el máximo para el equipo, marcar goles y dar asistencias. De momento, toda va bien".

"No he cambiado nada, pero cada año es diferente. Con la afición en el campo es mucho mejor para mí y para el equipo. Se nota mucho, aunque sea fuera de casa, siempre es importante para mí y para todos. Eso te da energía y te anima en el campo. Ojalá que no cierren más los campos", apuntó el francés como uno de los motivos de su mejoría, aunque también le influye la gran capacidad ofensiva que está demostrando el equipo verdiblanco. "Es mucho mejor para un jugador como yo. Estamos jugando muy bien y espero que continuemos en ese ritmo. Merecemos estar un poco más arriba en la clasificación, pero también hemos tenido suerte de ganar partidos en el último minuto como el de Granada. Así es el fútbol, hay que creer siempre en cada partido", añadió el francés.

"Tiene mucha experiencia, ha entrenado en muchos clubes de un nivel alto y se nota", dijo el francés sobre Pellegrini, una de las claves de la mejoría del equipo bético: "No hablamos del futuro en el vestuario, pero siempre jugamos para ganar. Tenemos la suerte de jugar tres competencias este año, vamos a ver lo que ocurre. Queremos seguir en Europa League y estar arriba si podemos. Tengo el sueño de jugar en la Champions con el Betis. Tenemos calidad y equipo para eso. Ahora arrancamos para una serie de muchos partidos, todo el mundo está trabajando duro por eso, espero que vamos a conseguir buenos resultados. Queremos jugar, somos futbolistas por eso, por esa sensación, jugar partido intensos como los de la Europa League o de la Liga".

"Depende, a veces salgo con a, familia, me gusta ir a restaurantes, disfrutar de la familia, mirar series. Como todo el mundo más o menos. Sevilla es una muy buena ciudad, aunque estoy acostumbrado a la mía", finalizó el francés.