Getafe - Betis: La falta de gol es preocupante (1-1)

Un punto es un punto, pero este Betis de Pellegrini sigue con el mismo problema arriba que en encuentros anteriores. Isco volvió a ser el mejor, llegó mucho, pero los verdiblancos fallan mucho de cara a gol. Y el mejor ejemplo en el Coliseum fue la última acción del partido en las botas de Borja Iglesias, que chutó con todo a favor mal y fuera.

Y las desconexiones volvieron a aparecer después de ponerse pronto por delante en el marcador. El Getafe lo aprovechó para empatar cumplido el primer cuarto de hora de la primera parte y a partir de ahí el choque entró en una fase de ida y vuelta, sin tregua, en la que el marcador no se movió más.

El Betis saltó al campo con su dibujo habitual, con un once con Borja Iglesias partiendo como titular y Guardado acompañando a Marc Roca en el doble pivote. Y enfrente, un Getafe con dos líneas de cuatro hombres y Greenwood acompañando a Borja Mayoral arriba. Dos ideas de juego muy definidas, pero en el minuto uno, nada más arrancar el partido, los verdiblancos se pusieron por delante tras recuperar la pelota en una buena presión a un saque de banda azulón. La pelota le cayó a Marc Roca, que tras hacer una muy buena pared con el Panda, batió con la pierna derecha a David Soria.

Buen comienzo de encuentro para el cuadro de Pellegrini, que había roto por completo el plan inicial de un Getafe que cambió su fútbol directo y de segundas jugadas por tener que elaborar más el juego. Y no se sintieron cómodos los anfitriones en esa tarea, con algunas pérdidas en zona de peligro a la salida de la pelota desde atrás que provocaron transiciones de cierto peligro de un Betis que, no obstante, ya recibió un serio aviso (11') en una buena acción de José Ángel que acabó en un disparo de Borja Mayoral que desvió de forma providencial Pezzella. No falló el buen delantero del Getafe poco después (17’) en la acción del empate, cuando remató de cabeza un muy buen centro de Diego Rico. Mal defendida esa acción por los de Heliópolis, tanto por un Assane que dio muchos metros al lateral getafense para centrar con comodidad, como por los centrales y Miranda en las marcas. Con el empate, el partido entró en una fase sin tregua, de muchas transiciones de una portería a a otra, como si el encuentro fuese a terminar ya.

Y ahí el Betis tuvo alguna acción arriba, con un Borja Iglesias moviéndose bien a recibir la pelota y asociándose con sus compañeros, como en otra buena pared con Isco que el costasoleño acabó rematando desviado (35') y, después, en una indecisión (40') entre los centrales y David Soria que el 9 bético aprovechó para meter la puntera y tocar la pelota, que no encontró el rumbo de la red. Pero también el Getafe tuvo sus llegadas de peligro al área bética, sobre todo por los centros de José Ángel y la movilidad y el balón parado de Greenwood. Y, por supuesto, no faltó la intensidad en las acciones, con tarjetas amarilla para jugadores de ambos equipos.

Así, con el empate en el marcador finalizó una primera parte en la que el Betis mostró un poco de más fiabilidad arriba, con Isco y Borja Iglesias más entonados hasta entonces que Assane y Rodri, que en defensa, mientras que en la medular Marc Roca y Guardado libraron una intensa lucha con Arambarri y Maksimovic. Partido muy abierto.

Y abierto continuó en toda la segunda parte, hasta el final, con dos equipos buscando siempre la portería rival a base de continuas transiciones defensa-ataque. Avisó primero el Getafe con un disparo de Greenwood que se fue alto por poco (47’), pero replicó pronto el Betis de la mano de su mejor hombre ayer en el Coliseum, Isco. El de Arroyo de la Miel, que dio una recital de buen juego en la segunda mitad en cuanto a regates y balones al espacio, tuvo una clara ocasión en un disparo al borde del área chica que David Soria desvió con los pies en una buena intervención.

El 22 verdiblanco, con espacios, se sintió muy cómodo y poco después buscó el gol (59') en un disparo con rosca al palo largo que se fue desviado por centímetros. Todo el juego de ataque del Betis nació en las botas del costasoleño, pero de nuevo al equipo heliopolitano le volvió a faltar pegada de cara a portería. Muchas oportunidades pero poca efectividad... en el Betis y en el Getafe, que desaprovechó (70') una contra con ventaja de tres contra dos para haber hecho el segundo. Y también apareció Bravo con una muy buena intervención ante Borja Mayoral (71’) para salvar a su equipo, que sufrió con los centros laterales de otro de los jugadores destacados en el partido, Greenwood.

Pellegrini movió el banquillo con sentido, quitó a los dos jugadores que tenían cartulina amarilla, Guardado y Pezzella, y metió después a Abde y Luiz Henrique para tener más profundidad que Rodri y Assane, muy desacertados en el partido. Con espacios, el marroquí busco el uno contra uno contra Juan Iglesias constantemente, pero siempre saliendo perdedor en los duelos. Y en el Getafe, un balón en largo a la espalda de Chadi Riad en busca de Latasa, lo cortó Marc Roca de forma providencial. Partido abierto hasta el final y ahí fue el Betis el que dispuso de una oportunidad clarísima en las botas de Borja Iglesias, pero el delantero verdiblanco golpeó de forma horrible con todo a favor y tiró fuera.

Antes que perder, mejor es sumar un punto, pero estos partidos (Getafe, Granada, Cádiz...) el Betis de Pellegrini los ganaba antes y ahora, no. Falta gol, sin duda, para dar ese salto definitivo hacia la zona europea.