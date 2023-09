Pellegrini: "Son cuatro partidos sin ganar y algo no estaremos haciendo bien"

Manuel Pellegrini tiene claro que después de cuatro partidos sin ganar "algo no se está haciendo bien", pero consideró "justo" el empate ante "un buen Granada" en un partido que "pudo ganar cualquiera de los dos".

"Son ya cuatro partidos sin ganar y algo no estaremos haciendo bien. Comenzamos bien pero perdimos el balón y el Grana pudo marcar en la primera parte. Después volvimos a retomar el control y tuvimos ocasiones para sentenciar, pero fallamos y al final fue un empate justo en un buen espectáculo con dos conjuntos que fueron a por la victoria. El punto es justo", asumió el técnico, que añadió: "Uno siempre quiere ganar, pero no siempre se puede".

"Hubo momentos para ambos equipos. De inicio Assane ya tuvo un remate, en la segunda parte otra de Isco, de Ayoze,... Tuvimos ocasiones los dos equipos y cualquiera pudo ganar. El Granada jugó un buen partido, pero tampoco fue muy superior a nosotros", explicó el preparador chileno, al que "siempre" le preocupa no ganar: "Tuvimos el 0-2 en el gol anulado, muy discutible. No es fácil vencer a domicilio y hay que darle su mérito al Granada, que jugó al fútbol y tuvo sus ocasiones. Paco López es muy buen técnico y hace jugar bien a su equipo", explicó el técnico, que no quiso "evaluar la plantilla en estos momentos". "Vamos a seguir buscando los resultados a través del juego, que es lo que hemos hecho estos tres años".

Pellegrini destacó el debut de Assane, que en "el momento en que jugó es porque ya está considerado para la temporada". "Lo vemos trabajar todos los días. Tiene gran potencia, tuvo ocasiones y es un jugador de mucho futuro, no sólo por el gol que marcó", analizó el preparador verdiblanco, que analizó la suplencia de Borja Iglesias: "Ayoze ha jugado mucho en punta. Abde estaba bien por la banda y de ahí la variante de Ayoze. Jugamos cada tres días y necesitamos a todos los jugadores a lo largo de la temporada".