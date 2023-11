Hernán Cortés - Betis: Contundencia en un arranque enérgico (1-12)

El Betis se tomó el encuentro ante el Hernán Cortés con la máxima seriedad. Los verdiblancos no quisieron ningún atisbo de sorpresa, salieron intensos, con ritmo y verticales, y dejaron en la primera mitad sentenciado un partido en el que destacó el ambientazo que hubo en las gradas del Francisco de la Hera.

Da igual la categoría del rival y la hora en día festivo, pero más de tres mil béticos hicieron acto de presencia en el recinto futbolístico de Almendralejo para arropar a su equipo en esta nueva andadura de la Copa del Rey. El conjunto de Manuel Pellegrini saltó al terreno de juego con su habitual dibujo ante un rival que buscó el repliegue para generar peligro a la contra, con las líneas siempre muy juntas.

Sin embargo, desde muy pronto se notó la diferencia de nivel entre ambos contendientes y Rodri fue el primero en abrir el marcador para los de Heliópolis (4’). Apenas dos minutos después (6’) volvió a marcar el Betis. Esta vez por medio de Willian José, tras un pase atrás de Abner. De esta manera empezó el equipo de Heliópolis a encarrilar el choque. Máxima contundencia ante un voluntarioso Hernán Cortés al que no se le pudo reprochar la actitud y ganas con la que saltó al campo, haciendo Luiz Henrique el tercero (9’) con un tiro con rosca con la pierna izquierda ante el que Canito no pudo hacer nada. El brasileño tuvo más ocasiones durante toda la primera mitad, pero su fuerte no termina de ser el disparo y desaprovechó varias ocasiones claras ante el cancerbero Canito.

Con 0-3 en el marcador, el Betis no levantó el pie del acelerador ante un Hernán Cortés cuyos intentos de peligro a la portería de Rui Silva cayeron casi siempre en fuera de juego. Así, cumplido el primer cuarto de hora (16’) Abde hizo el cuarto de la noche para los heliopolitanos. Rodri, que se movió bien entre líneas, hizo el quinto (21’); y Willian José, tras cazar un rechazo en un penalti que Canito le detuvo, hizo el 0-6 (33’). El de Talayuela volvió a ver portería minutos después (37’) batiendo con disparo cruzado al meta local. Willian José cerró la primera mitad con dos goles más (41’ y 43’) para un Betis que a la vuelta de la caseta siguió tomándose el partido con muchísima seriedad.

De hecho, Luiz Henrique se topó con el palo en un disparo con la pierna izquierda. Fue Abde el que hizo el décimo (50’) tras batir con buen lanzamiento dentro del área a Canito. Siguieron sin levantar el pie del acelerador los de Pellegrini ante un rival que siguió buscando con alguna contra un gol que llegó de esta manera gracias a Kike (54’), que batió a Rui Silva tras tocar el disparo en el meta bético. Máxima felicidad para los jugadores blanquiazules y fiesta entre la parroquia extremeña. Pellegrini movió el banquillo y dio entrada a Visus, Marc Roca y Juan Cruz.

El ritmo decayó un poco con el paso de los minutos, pero el ambiente siguió en las gradas dentro de la fiesta que fue el partido para el público local y los hinchas verdiblancos. Incluso, el Betis tuvo tiempo de hacer el undécimo, tras un penalti sobre Rodri que Marc Roca transformó (86’), y el duodécimo gol, obra de Assane. Así conluyó un duelo superado con mucha solvencia por el conjunto de Pellegrini, que tiró de pegada para estar en el bombo del sorteo de la siguiente ronda.