Hernández Hernández: "No queremos irnos a casa con un error importante a la espalda"

Hernández Hernández, con Ricardo de Burgos Bengoetxea, será el encargado de dirigir la final entre el Betis y el Valencia. Y hoy ambos colegiados han ofrecido una rueda de prensa en La Cartuja en la que han tratado los siguientes temas:

Dirigir una final

Hernández Hernández: "Normalidad absoluta. Somos deportistas. Venimos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Como pate del evento está esta rueda de prensa con total normalidad".

De Burgos Bengoetxea: "Es la fiesta del fútbol español. Un placer estar aquí y darle naturalidad a este tipo de ruedas de prensa. No tenemos nada que esconder".

¿El estilo del Valencia afecta al colegiado?

Hernández Hernández: "Todas las formas de afrontar un partido de fútbol dentro del reglamento son todas válidas. Hay que respetar cada forma de jugar, no entramos a valorar eso. Nosotros tenemos herramientas para que los partidos se desarrollen dentro del reglamento".

De Burgos Bengoetxea: "Dos entrenadores con estilos definidos. Lo único que tenemos que intentar es ser lo más justos posible y tomar decisiones correctas. Que no haya grande problemas, ése es nuestro fin. Hacerlo lo mejor posible".

Ponferrada, con el Betis: un fuera de juego en saque de banda

Hernández Hernández: "Fue en 2010. Aquello está prescrito ya. No debemos entrar en valoraciones de jugadas en concreto. En nuestra carrera hay momentos mejores y peores. Los partidos buenos te hacen venirte arriba y los partidos malos te enseñan a hacer lo que no debes hacer y trabajar más para no cometer errores. Son momentos de aprendizaje. Llevo 15 años en el fútbol profesional. Si miramos para atrás vamos encontrar errores de todos los colores y aciertos. Hay que quedarse con el balance positivo. Afrontar el partido con total normalidad. Me siento respetado por las personas de los dos equipos de esta final".

¿El partido invita ser un árbitro menos intervencionista?

Hernández Hernández: "Los criterios son los que son. No hay que modificar nada. En las finales observo que hay menos amarillas y un poco también por la actitud de los dos equipos, que tienen 90 o 120 minutos, no tienen tiempo de pensar en el árbitro. Sólo piensan en el rival. Es un partido que no ofrece una segunda oportunidad. El jugador se centra en ser mejor que el rival. Están focalizados en el partido y no en el arbitraje. Intentaremos estar despiertos e intentar acertar en todo. Lo que hemos hecho hasta ahora es lo que nos ha traído a una final. No queremos irnos a casa con un error importante a la espalda".

De Burgos Bengoetxea: "Las finales son especiales. Los equipos se dedican a jugar al fútbol. Estoy con la tranquilidad de que mi compañero en el campo tomará decisiones acertadas y yo en segundo plano, que si se produce un error intentar solventarlo".

Las quejas del Valencia por el arbitraje en el Bernabéu

Hernández Hernández: "Nosotros vivimos al margen de lo que son las redes sociales. Estamos pendientes sólo a nuestro trabajo. El trato directo con jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos es de absoluto respeto por ambas partes. Eso es lo que yo conozco del Betis y del Valencia. Me siento respetado por ellos".

De Burgos Bengoetxea: "Nos duele cuando recibimos las críticas, pero a la vez tenemos ese punto de autocrítica interna. Tenemos que aceptar las críticas, pero lo que más o molesta son los comentarios hirientes que van a hacer daño y están fuera de contexto. Es un tema de educación deportiva. Trabajamos para minimizar nuestros errores".

¿Podría el árbitro expresarse al final de un partido?

Hernández Hernández: "Estoy de acuerdo en que todo esto humaniza nuestra figura. El tema es que cada cosita que nosotros digamos se puede sacar punta a una frase más contextualizada o mal dicha y al final tenemos que tener claro que nosotros los protagonistas son los futbolistas y nosotros no queremos ese protagonismo".

¿Tendrá incidencia arbitral los audios de Rubiales?

"El poner en duda la honorabilidad y objetividad por parte del colectivo arbitral nos hace daño a nosotros y a todos, a todas las competiciones en las que estemos nosotros implicados. Creo que no hay nada más peligroso que hacer dudar a la gente. Nunca en la vida ninguno de los presidentes de las territoriales ni del Comité de árbitros me ha dicho nada. Pongo la mano en el fuego por la honorabilidad de mi colectivo. El objetivo es que al día siguiente no se hable de nosotros".

De Burgos Bengoetxea: "Conozco a Luis desde hace mucho. Es muy trabajador. La mayoría son aciertos, no entro a valorar los audios. Es una persona que ha estado siempre al lado de los árbitros. Siempre ha apoyado al colectivo arbitral. Todo a mi apoyo a Luis".

¿Cómo se gestiona una final?

Hernández Hernández: "Es un partido bonito y especial de arbitrar. Lo afrontas con responsabilidad, es un partido exigente para nosotros. Disfrutar también de un ambiente inmejorable con dos quipos con solera y dos aficiones espectaculares. Tenemos un profundo respeto por las aficiones que merecen nuestra mejor versión para que el que levante el trofeo lo haga sin polémica".