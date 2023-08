Isco: "He contado con ayuda familiar y psicológica, me he reciclado"

Isco, que fue elegido por la afición como MVP del partido, habló de su reciclaje y de la alegría que siente por haber fichado por el Betis. "Estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis, la acogida de la afición, de los compañeros, del entrenador están siendo muy buenas. Me siento muy feliz, con ganas de demostrar, estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla".

"He pasado momentos complicados, decidí parar un tiempo, necesitaba reciclarme mentalmente, he contado con ayuda familiar y psicológica", dijo en su confesión ante las cámaras de DAZN. "La salud mental es importantísima y tenemos que darle más conocimiento a eso. Ahora estoy muy contento. Mi pasión es el fútbol".

El malagueño habló del proceso desde que se quedara sin equipo en invierno. "Había pasado momentos complicados, que ya conté. Luego el fichaje que se frustró en Alemania, tenía ofertas, pero sentía que no estaba preparado. Me he reciclado, he trabajado física y mentalmente y ahora a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta".

También fue preguntado si, una vez conocido por dentro, le está sorprendiendo el Betis. "No me ha sorprendido, porque veo a los jugadores, el ambiente, la gente que se va está deseando volver. Luego Joaquín me ha hablado muy bien, Ceballos me ha hablado de maravilla. Las conversaciones que tuve con Ramón (Planes) y con el míster... todo el mundo habla maravillas del Betis y ahora tengo la suerte de verlo desde dentro. Agradezco lo que me ha pasado porque gracias a eso me ha traído hasta aquí".

Sobre el fútbol que está aportando, su estado de forma, dijo: "Estoy mejor de lo que esperaba, es mucho tiempo sin competir. Todavía me quedaban piernas, pero el míster me está cuidando. Hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos".

Y ya sobre el partido, señaló la incidencia del calor como factor condicionante: "En la primera parte el equipo ha rendido muy bien, quizá nos ha faltado un poco de contundencia en el área rival. La segunda parte nos ha costado más, es normal, es el principio de temporada y el calor ha apretado bastante, no sé si había cerca de 40 grados que se notan. Hemos ido a por la victoria desde el primer momento, no ha podido ser y es un punto con el que no nos conformamos, pero es un rival directo y nos sirve de mucho".

