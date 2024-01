Isco, un lujo para el Betis

El Betis cuenta en sus filas con un superclase. Eso es Isco Alarcón. Un fuera de serie que la afición verdiblanca disfruta desde que comenzara la temporada y que ante el Barcelona volvió a dejar claro que es uno de los mejores futbolistas de LaLiga –en el podio con Bellingham y Griezmann–, que tira de un equipo verdiblanco que no termina de acompañarlp, pues la diferencia entre el de Arroyo de la Miel y el nivel general del cuadro verdiblanco es de más de un escalón.

El costasoleño solo no puede, necesita de más futbolistas de nivel a su alrededor que también tiren de un Betis en donde, sin duda, ha encontrado el mejor sitio posible en el que volver a reencontrarse consigo mismo, con su mejor versión. Y, sobre todo, porque a pesar de haberlo ganado todo con el Real Madrid mantiene la humildad necesaria para rebelarse en momentos complicados, como se vio en la primera parte ante los azulgrana, cuando iba a la presión y en señal de coraje, de rebeldía y de ambición levantaba los brazos para intentar que sus compañeros lo siguieran. De hecho, sólo le bastaron cuatro minutos de partido para ponerle un pase de fútbol de salón a Luiz Henrique para ver el grado de concentración y lo enchufado que está el costasoleño, un futbolista que es un lujo para el Betis.

Dato 6 goles y 5 asistencias de Isco en 27 encuentros, entre todas las competiciones, con el Betis

Los números

La autoexigencia siempre está presente en Isco. Su buen hacer desde el inicio de la temporada lo llevó a renovar su contrato con el Betis de forma más que merecida. Pero como en los jugadores de élite, el nivel de hambre en su fútbol no baja, y sus números reflejan su sensacional rendimiento en el cuadro verdiblanco. Once participaciones de gol: 6 goles y 5 asistencias en 27 partidos entre Liga (5 goles y 3 asistencias en 20 partidos), Liga Europa (un gol y dos asistencias) y Copa del Rey (un partido). Y ante el Barcelona, el 22 verdiblanco hizo su primer doblete con la camiseta del Betis. Dos goles de mucha calidad.

Ambición Pese a los títulos logrados con el Real Madrid, no esconde su deseo de llegar lejos en la Conference

El primero, enganchando a bote pronto con la pierna izquierda un balón despejado por Iñaki Peña. Y en el segundo elevó la pierna y con el empeine del pie derecho le dio dirección a la pelota. Fue el gran artífice de la gran reacción que mostraron los verdiblancos con 0-2 en el marcador, tirando del equipo y generando mucho fútbol, reflejado en esa rabia con la que celebró los goles con la grada y sus compañeros. "En la primera parte nos ha faltado un poquito de intensidad para recuperar el balón, nos pasaban fácil la línea de presión. En la segunda cambiamos eso, robamos más arriba, hicimos daño. Tuvimos buenas transiciones, pero nos han pillado en el 2-3 que nos ha hecho mucho daño. El equipo ha hecho méritos, pero nos vamos con cero puntos. Agradecido por el cariño, triste porque el equipo ha hecho méritos para llevarse un punto por lo menos. No pudo ser, no queda otra que seguir trabajando y con la actitud de la segunda parte haremos las cosas bien hasta final de temporada", comentó Isco al final del partido ante el cuadro barcelonista, en una muestra más de la excelente sintonía que mantiene con una hinchada que está disfrutando muchísimo de su fútbol, de esa elegancia y esa clase con la pelota en los pies a lo que le une su sacrificio en la parcela defensiva.

Conexión El técnico chileno, clave en su llegada, ha aportado mucho a la hora de ver de nuevo a un gran Isco

Alter ego de Pellegrini

Isco es sin duda el alter ego de Pellegrini. Es la extensión del preparador chileno en el terreno de juego. Ante el Barcelona se vio en alguna ocasión al santiaguino darle instrucciones al costasoleño en la banda. La entrada de Fekir, al que aún le falta un punto en su físico, hizo que Isco cayera a la izquierda, aunque siempre buscando asociarse por dentro para tirar paredes o filtrar algún pase a Borja Iglesias o al galo, que tras el descanso fueron los primeros dos cambios que introdujo el actual inquilino del banquillo bético.Pese a caer a la banda, Isco tiene total libertad de movimientos por parte de Pellegrini, que fue pieza clave en su fichaje el pasado verano por el cuadro de Heliópolis. El propio Isco lo explicó días atrás en una entrevista en los medios oficiales del Betis: “Sí, al final lo importante es también la confianza del entrenador, él siempre ha confiado en mí, siempre me ha dado la libertad que necesito para sentirme bien en el campo y bueno, ya nos conocíamos de nuestra etapa en el Málaga y como él ha contado varias veces, sólo necesitamos una conversación de dos minutos por teléfono para que yo viniese aquí al Betis”.mentalidad

Isco dio el salto al Real Madrid y allí conquistó muchos títulos. Pero eso no ha hecho que haya perdido la ambición de seguir, de ahí su ilusión por la Conference: "Conference no he jugado, me voy a estrenar este año. Igual que la Europa League. Y a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Competirla, intentar llegar lo más lejos posible. Al final es un título más, un título importante. Y es lo que queremos todos, ¿no? Tocar plata", dijo Isco en esa entrevista. Ejemplo de mentalidad de un magnífico futbolista.