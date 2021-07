Joaquín conciencia a los jóvenes sobre el Covid: "Esto no ha acabado"

El bético Joaquín Sánchez, una leyenda viva en el club heliopolitano, es protagonista de una campaña del Ministerio de Sanidad para concienciar a los jóvenes de que siga guardando las precauciones ante el repunte de los casos de Covid en toda España.

Sanidad ha querido aprovechar el tirón que tiene el capitán verdiblanco entre el público joven para evitar que los casos positvos se disparen.

"Me gustaría mandar un mensaje positivo y, sobre todo, a esa juventud que, como bien sabéis, me gusta disfrutar, reírme y pasármelo bien pero no se ha acabado esto", dice el portuense.

🔴 El #COVID19 aún sigue con nosotros y continúa teniendo un gran impacto entre los más vulnerables.⚽️@joaquinarte nos envía este importante mensaje para que sigamos cuidándonos porque💪 entre todos lo vamos a sacar adelante.➡️ Protegiéndote tú, proteges a los demás pic.twitter.com/NwustpqBn2 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 13, 2021

"El Covid no se ha pasado. Lo hemos pasado muy mal para llegar hasta aquí. Ha sufrido mucha gente, hemos perdido a mucha gente y quiero que seáis conscientes de que esto no ha terminado. Así que hay que divertirse con precaución y sabiendo lo que se hace en todo momento. Así que desde aquí, muchísima fuerza, mi apoyo, y entre todos lo vamos a sacar adelante. Un fuerte abrazo", añade Joaquín en el vídeo publicado por el Ministerio de Sanidad y difundido a través de sus canales oficiales.