Joaquín viaja a Bilbao: "Hacer el paripé de jugar un minuto no es necesario"

Joaquín Sánchez sigue tratando de esquivar a su destino como ha esquivado a tantos y tantos marcadores en sus dos décadas y pico de fútbol profesional. Para cualquier futbolista, recuperarse de un esguince de rodilla en cinco días es imposible. Pero hablamos de Joaquín, todo un ejemplo también de calidad física en su dilatada trayectoria. Manuel Pellegrini lo ha incluido en la lista para Bilbao en espera de que mejore un punto más de aquí al partido. Si juega ante el Athletic, dará otro paso hacia el récord de partidos en Primera.

El jugador reconocía a la salida del entrenamiento de este martes por la tarde que no será fácil forzar. Y fue incluso más allá, al asegurar que "no es necesario el paripé" de salir un minutito al final para dar pasos hacia el récord. "Es muy pronto, hoy (por este martes) he realizado parte del trabajo con molestias, mañana (por hoy) apuraré algo más. Incluso en casa estoy apurando, pero es un esguince y por muchas horas que le dediques, tiene su tiempo de tratamiento y su protocolo para que se absorba el edema. En tres días es casi imposible".

El gran símbolo bético, que vive sus últimos partidos antes de colgar las botas en junio, antepone los intereses del Betis a su récord: "Estaba todo para hacerlo, vamos a ver si puedo estar hasta el final, pero lo importante es que el equipo sume en San Mamés, que estemos fuertes, mentalmente preparados para el partido".

El toque de humor no puede faltar en cada comparecencia pública de Joaquín. Se le preguntó si había hablado ya con el nuevo director deportivo del Betis, Ramón Planes, y si éste le había dicho algo sobre su decisión de acabar su carrera ya: "Me ha dicho que había llegado tarde, y le dije que un poquito".