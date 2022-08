Juanmi no habla de un número de goles, pero sí de "ambición"

Acabó la temporada pasada siendo uno de los delanteros más en forma y en el inicio de este curso Juanmi no ha perdido el olfato goleador. Su sociedad con Borja Iglesias sigue dando réditos al Betis, pero el malagueño es ambicioso y quiere más.

"Estamos en el buen camino. La temporada pasada hicimos un magnífico año. Nos sirvió para darnos cuenta de que podemos luchar por cosas importantes y por títulos. Somos un bloque muy compacto. Tenemos las ideas muy claras. Ojalá repitamos, como mínimo, lo del año pasado", señaló el atacante en Onda Cero Sevilla, consciente de la exigente temporada que el conjunto verdiblanco tiene por delante con cuatro competiciones. "Sabemos que es muy complicado, que no es fácil llegar a una final... Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando y confiando en que los buenos resultados van a seguir llegando".

Juanmi se refirió al problema de las inscripciones, que está a punto de resolverse. "El club está haciendo todo para que los compañeros estén lo antes posible. Están dando un ejemplo de cómo entrenarse, de cómo dar el 100% aun sabiendo la situación que tienen. Ojalá que en pocos días tengamos a todos los jugadores disponibles. Somos un grupo compacto, muy unido, nos conocemos bien y eso siempre es un plus", explicó el futbolista, que tiene un cántico ya a la altura de ilustres como ex béticos como Alfonso. "Estoy contento de seguir marcando goles y, sobre todo, de ayudar al equipo a sacar buenos resultados. Recibir el cariño de la afición es muy bonito y es un placer hacerles sentir ese cariño".

"No suelo ponerme una cifra de goles, pero siempre intento trabajar y mejorar lo que he hecho anteriormente"

Juanmi, que la pasada campaña anotó 20 goles, suma este curso dos tantas en dos jornadas. El listón está alto, pero es un "un jugador ambicioso". "No suelo ponerme números, pero siempre intento trabajar y mejorar lo que he hecho anteriormente. Estoy centrado en ayudar al equipo. Ojalá pueda seguir haciendo goles", afirmó mirando de reojo el Mundial. "Vine al Betis con mucha ilusión y me lesioné durante un año y medio, pero sabía que cuando volviera iba a poder aportar muchas cosas. Sigo así, trabajando cada día para poder estar en el once inicial, concentrado en ayudar al equipo, en seguir haciendo goles y disfrutando todos los días de este buen momento", apuntó en Onda Cero.

De momento, el jugador se centra en el Betis y en conseguir el tres de tres frente al Osasuna, "un partido complicado" ante un rival que "ha empezado bien la temporada". "Pero queremos estos tres puntos en casa y con el apoyo de nuestra gente y la buena dinámica de trabajo vamos a salir a por ellos desde el principio. Sabemos que la base para hacer una buena temporada está en no dejar escapar puntos de nuestro estadio y más con el apoyo de nuestra gente que es impresionante. Una gozada", afirmó.