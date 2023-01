Lainez da el sí para volver a México

La operación salida está en marcha en el Betis. La cesión fallida de Diego Lainez al Sporting de Braga, en el que apenas ha tenido oportunidades, tendrá punto final y el conjunto sevillano hará caja con el mexicano, que volverá a su país, al Tigres, en un acuerdo próximo ya a cerrarse tras el sí del jugador.

El club heliopolitano pagó en su día 14 millones de euros. Una inversión poco fructífera y de la que podrá recuperar la mitad,incluidas las variables, aunque se reservará un porcentaje del pase del futbolista cara a una futura venta.

Con el acuerdo entre las dos entidades prácticamente cerrado, sólo faltaba el sí del futbolista, que quería apurar sus opciones en Europa aunque finalmente se ha dado cuenta que su aventura en el Viejo Continente ha acabado, al menos por ahora. Ya se ha despedido de compañeros y amigos y ha aceptado la propuesta inicial de Tigres, aunque quedan flecos por cerrar todavía.

Con esta operación el Betis da el primer paso para afrontar la posible llegada de Ayoze para reforzar la parcela ofensiva haciendo caja y liberando masa salarial, aunque queda lo más complicado: cerrar la salida de Loren para hacerle hueco en la plantilla. La situación del futbolista marbellí no ha cambiado por esa temporada (tiene contrato hasta 2024) que aún le resta de verdiblanco, pese al acuerdo de la entidad bética con el Tenerife,

De Lainez ya hablaba el entrenador de Tigres, el argentino Diego Cocca. "Si existen dos voluntades, es muy probable que venga. Es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo que ya ha destacado en el futbol mexicano. Lógicamente no está en su mejor momento, porque no ha jugado", declaró el técnico, cuestionado por el futbolista