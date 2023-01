En Tigres ya hablan de Lainez

El Betis apura este mercado invernal con el objetivo de encontrar acomodo para Diego Lainez, cedido en el Sporting de Braga, club que lo quiere devolver con un doble objetivo: quitarse de encima a un jugador que no ha cuajado, pese a ser fichado como joven promesa, y liberar espacio salarial, recuperando parte de lo invertido de paso, para poder acometer algún fichaje.

Ayoze es el jugador que quiere Pellegrini para reforzar la zona de ataque, pero para que pudiera llegar antes el club heliopolitano debería dar salida al mexicano y a Loren para hacerle hueco en la plantilla. Si bien la situación del futbolista marbellí parece enquistada, como en verano, por esa temporada (tiene contrato hasta 2024) que aún le resta de verdiblanco pese al acuerdo de la entidad bética con el Tenerife, la salida del mexicano parece más cerca, con la posibilidad sobre la mesa de regresar a su país, siendo el Tigres su posible destino. Los clubes ya habrían pactado un traspaso de siete millones, la mitad delo que desembolsó el Betis en su día.

Lainez, pese a todo, quiere apurar sus opciones en Europa, aunque sin oportunidades en el Betis ni ahora en el Sporting de Braga, la vuelta a México parece la mejor salida para todos. Incluso el entrenador de Tigres, el argentino Diego Cocca, se ha referido a la situación de Lainez tras la disputa del encuentro contra el Xolos. "Si existen dos voluntades, es muy probable que venga. Es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo que ya ha destacado en el futbol mexicano. Lógicamente no está en su mejor momento, porque no ha jugado", declaró el técnico, cuestionado por el futbolista

Incluso indicó que "seguramente la semana que viene terminamos de arreglar nuestro plantel para lo que viene". "Yo siempre digo, uno puede tener voluntad, pero tiene que estar la del otro. Así que si hay dos voluntades, seguramente puede ser", recalcó.