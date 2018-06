La Lazio ultima el sí de Durmisi, por quien pagará seis millones

El segundo movimiento de salida en el Betis está a punto de ser oficial. Y es que la Lazio ultimaba ayer la contratación del danés Riza Durmisi, por quien pagaría unos seis millones de euros más otro millón en bonus por objetivos. Esa operación también incluirá unos 600.000 euros para el Brondby, que se reservó un 15% de la plusvalía del lateral cuando lo traspasó al Betis por dos millones de euros en el verano de 2016.La salida de Durmisi era una de las previstas por la dirección deportiva para hacer caja. Ya durante el mercado invernal, el Betis y el jugador rechazaron propuestas de Turquía, con la esperanza de que el Mundial pudiera revalorizarlo. Finalmente, el danés se quedó fuera de la lista de Dinamarca, después de que en el Betis su participación también disminuyera tras la irrupción de Júnior, que lo desplazó del once durante buena parte de la segunda vuelta. Pese a todo, el Observatorio CIES tasa a Durmisi en 10,7 millones de euros, tres más que hace un año y una cantidad superior a la que pagará la Lazio.“Duele especialmente quedarse fuera del Mundial cuando he estado desde el primer día. Lo mejor para un futbolista es jugar un Mundial y lo he perdido”, manifestó Durmisi en el diario danés BT, en sus primeras palabras tras quedarse fuera de la lista danesa. “El seleccionador ha elegido a jugadores diestros para mi posición, pero él logró clasificar a la selección y eso es lo importante”, continuó Durmisi, que se defendió por las críticas que reciben sus cualidades defensivas: “Creo que la gente lo ha malinterpretado, porque soy muy fuerte en lo ofensivo y ya por eso automáticamente piensan que no lo soy en lo defensivo. ¿No crees que Jordi Alba y Marcelo no sufrirían también? Sólo puedo decir que estoy jugando en la mejor liga del mundo. Esta temporada ganamos 0-1 en el Santiago Bernabéu y detuvimos su récord de partidos seguidos marcando. Me gustaría decir eso”.Durmisi, que aseguró que será un aficionado más de Dinamarca en el Mundial, también se marcó un reto para la próxima temporada. “Sólo quiero demostrar que soy el mejor lateral izquierdo de Dinamarca y regresar al equipo nacional”, afirmó el lateral.La salida de Durmisi implicará la llegada de otro lateral. Con Álex Moreno a la espera de una llamada, Serra también ha sondeado al japonés Nagatomo, aunque el club verdiblanco tiene ahora mismo ocupadas las plazas de extracomunitario –Inui, Narváez y Sanabria–, de ahí que no haya excesiva prisa.