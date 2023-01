Loren, lágrimas desde el ostracismo

Desde el 20 de agosto no jugaba Loren un partido oficial. Fue en la segunda jornada de liga, un par de minutos del tiempo añadido. Antes jugó un cuarto de hora frente al Elche en el debut de la temporada, porque Willian José no podía ser inscrito por el problema con el límite salarial. Y casi cinco meses después, con su nombre en verano y ahora en este mercado invernal en el disparadero de salida, sin la confianza del entrenador y sin oportunidades, Loren marcó en la Supercopa de España el gol que empataba el partido ante el Barcelona y llevaba la semifinal a la tanda de penaltis.

Es comprensible que se le saltasen las lágrimas en el Estadio Internacional Rey Fahd. La belleza y la importancia del gol, el momento del encuentro, el escenario, su situación personal, la piña con sus compañeros, la emoción... Un cóctel que acabó en lágrimas de emoción, porque el marbellí no pasa por su mejor momento. "Como bético, volver a meter un gol con esta camiseta es lo más grande. No pude contenerme, porque recordé el sufrimiento de mi familia". Y añadió sobre su situación deportiva: "No contaba para el míster esta temporada, pero se han alineado los astros para salir y marcar, aunque es una tristeza no pasar a la final", expresó.

Loren tuvo algo más de 30 minutos casi cinco meses después. Jugó en los amistosos por Sudamérica y contra el Inter. No tuvo oportunidades en los amistosos frente al Manchester United y la Atalanta. Tampoco en el estreno en la Copa del Rey frente al CD Ibiza Islas Pitiusas, triunfo, con remontada incluida, que al menos vio desde el banquillo al entrar en la convocatoria. En Riad los problemas musculares de Fekir hicieron que Pellegrini lo llamara de nuevo a filas en la prórroga. No tenía más soluciones ofensivas el técnico, ya que Willian José y Juanmi ya habían ingresado en el campo. Entró al inicio del tiempo extra y 10 minutos después vio puerta. Apenas había tocado antes un par de veces el balón. Estuvo en el momento y en el sitio justo cuando Luiz Henrique asistió dentro del área, controló con el pecho con un defensor en la chepa y remató de la única forma posible: de tacón sorprendiendo a Ter Stegen y pasando el esférico entre las piernas de Araújo.

El gol entre ceja y ceja, pese a no tener oportunidades. Reaccionó en una situación difícil y ejecutó la forma más rápido y efectiva de enviar el balón entre los tres palos. Lo que se le pide a un delantero centro.

A sus 29 años recién cumplidos el 30 de diciembre, Loren tiene contrato con el Betis hasta el 30 de junio de 2024. Seguramente su gol no cambie la idea de Pellegrini, pero en lo personal le sirve para reconciliarse con el fútbol y reivindicar alguna oportunidad, ganada desde el ostracismo y el trabajo diario en los entrenamientos a sabiendas que los astros, como él mismo dijo, se debían alinear para salir al césped y marcar.