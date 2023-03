Luiz Felipe: "En el vestuario se habla de Champions"

No está siendo la temporada más regular de Luiz Felipe entre las lesiones y las sanciones, pero el brasileño, que se recupera de un problema muscular y espera estar listo para la vuelta tras el parón, se apunta a pelear por la Champions con el Betis en esta recta final de curso en la que restarán 12 jornadas por jugar.

El central fue uno de los protagonistas del Betis en la presentación de la nueva acción Forever Green, en la que el club presentó una camiseta especial para concienciar sobre la sostenibilidad del planeta. "No tenemos que hacer cálculos de los puntos necesarios para la Champions, porque eso nos mete una presión extra que no aporta nada. Se habla en el vestuario de la Champions porque estamos en ese pelea, tenemos un equipo competitivo y se tratará de conseguir, pero sin una presión añadida negativa", explicó el internacional italiano tirando de tópico: "Ahora sólo pensamos en el Atlético de Madrid. Jugando un partido cada semana todos vamos a tener más tiempo para trabajar, será una pelea dura. Hay que seguir aumentando el nivel y pensar partido a partido".

La clave para ello la tiene clara el central: "Tenemos un equipo muy unido, pese a las lesiones tan importantes, y eso es la fuerza del grupo. Es un ambiente muy familiar y eso suma", aseguró el jugador, que valoró sus tres expulsiones: "Es algo que ya pasó y no va a pasar más. Ya lo hablé con Pellegrini. En Italia sólo tuve una expulsión en muchos partidos. Es un aprendizaje. También estoy triste por la lesión, porque el año pasado jugué 45 partidos y este año no he podido jugar tan de seguido por una cosas u otras".

Tras lesionarse ante el Manchester United en Old Trafford, después del parón espera estar de vuelta: "Ya empecé a correr esta semana, haciendo trabajo de fuerza así que volveré con el equipo cuando regrese la próxima semana", expuso Luiz Felipe, que añadió sobre el ambiente que se vive en el Benito Villamarín: "La grada nos da dos futbolistas más que el rival". Por último, valoró la iniciariva Forever Green: "La verdad es que es una opción bonita para un planeta mejor, todo el mundo tiene que pensar así, como propone el Betis".