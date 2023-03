Sin balón y con regalos, tragedia

El Betis se marchó de Old Trafford habiendo recibido un severo castigo fruto de una segunda parte malísima en la que no existió. Tras el descanso, el cuadro verdiblanco desapareció del partido: no tuvo nunca el control de la pelota –Bruno Fernandes emergió en la medular–, pérdidas de balón que acabaron en gol, como la de Luiz Henrique en el 2-1; Antony fue un constante peligro para Abner, la sensación de inseguridad de Bravo...

En definitiva, una superioridad del Manchester United que se vio reflejada en el marcador con un resultado que pudo ser, incluso, más abultado y que pone muy, muy cuesta arriba la eliminatoria para los de Heliópolis.

Y eso que el Betis se sobrepuso al tempranero gol de Rashford. Los de Pellegrini tiraron de personalidad. William Carvalho comandó a su equipo en la construcción y Joaquín enlazaba bien con Ayoze y Juanmi, quienes generaron muchos problemas a un rival muy inseguro atrás y que regalaba balones por medio de De Gea. Y con justicia y un golazo del tinerfeño logró el Betis empatar. La buena presión surtió efecto para desconectar a un United que salió muy intenso y generando superioridad de hombres por la banda de Abner, viendo Erik ten Hag que ahí estaba una de las debilidades béticas. Pero con el marcador empatado se vieron los mejores minutos de los heliopolitanos, que hasta tuvieron el 1-2 en un balón que acabó dando en el poste en un centro de Juanmi que desvió un zaguero local.

Se veía en ese momento la buena planta de este Betis, pero tras el descanso el panorama para los verdiblancos cambió por completo. El United hizo una presión más ordenada y eficaz y, sobre todo, le quitó la pelota al once de Pellegrini. El capitán del United, de calidad infinita, se hizo dueño de la pelota y con Antony fueron los protagonistas del segundo acto. Y a todo eso se le unieron las incomprensibles pérdidas de balón, malas entregas, de los verdiblancos. Llegó así el 2-1 y en una acción a balón parado el 3-1. Tampoco Bravo tuvo su noche y nunca dio sensación de seguridad.

Y ni los cambios de Pellegrini surtieron efecto. Canales estuvo muy desaparecido, Guardado tampoco aportó mucho en la contención ni en la creación, Ruibal puso pundonor pero siempre muy solo, y Borja y William José apenas participaron porque el Betis no llegó nunca con peligro arriba en el segundo acto. Ni rastro de las cosas buenas del primero.

Defensa

Superada por los laterales, sobre por el de Abner, y al final por el eje. Tampoco en la portería hubo fiabilidad.

Ataque

Muy buen gol de Ayoze y muy participativo Juanmi, que firmó una muy buena primera parte. Buena asociación de Joaquín. Luiz Henrique, horrible.

Virtudes

La personalidad del primer tiempo.

Talón de Aquiles

Innumerables pérdidas de balón.