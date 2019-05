El preparador físico del Betis, Marcos Álvarez, que ha acompañado a Alexis como técnico en los dos partidos partidos en la mini gira norteamericana ha hehco un balance de lo vivido:

Gira por Estados Unidos

"Es complicado que el jugador se meta mentalmente en este tipo de partidos. El equipo que ha jugado la primera parte son jugadores que no han jugado hace mucho tiempo en césped artificial. Es algo con lo que sufren. Este campo no tienen la capacidad para poderlo regar antes. Además hacía bastante calor. Los jugadores se han portado con la mejor profesionalidad que se puede tener en estos casos… es el último partido y ellos saben que en esta superficie ellos tienen un mayor riesgo de lesión, por lo que los jugadores no van al choque, el balón rueda muy lento… hemos notado cuando han entrado los cinco chicos del Betis Deportivo, que llevan todo el año jugando en esta superficie y se notó que el ritmo era distinto".

Plan de trabajo y vuelta de las vacaciones

"En principio, como profesionales nos debemos a nuestro club y para cerrar el ciclo de esta temporada, tenemos que darle unos trabajos para el descanso y aproximarnos a una fecha de vuelta. Ya luego cuando llegue el nuevo entrenador, tendrá que decir si está acorde a lo que él quiere o variará algo, pero yo creo que no variará mucho, ya que estamos haciendo lo coherente en un equipo profesional. Empezar con unos 45 días antes del primer partido de competición. Lo cual nos lleva hasta la primera semana de julio. Esta semana también nos ha venido bien para que algunos jugadores con molestias se tratasen y se puedan ir de vacaciones sin ningún tipo de molestias".

La semana del Betis en Estados Unidos

"Ha sido una buena experiencia. Hemos estado muy a gusto. El trato ha sido excepcional. Hemos estado haciendo actividades entre los entrenamientos y los partidos para que los jugadores no estén continuamente metidos en el hotel y se les pasen las horas más rápidas. Ha sido una semana agradable. Es complicado para un equipo profesional acabar el último partido de liga y tenerlos un tiempo haciendo trabajos para recuperar, para regenerar y no hacer un corte tan brusco de acabar la competición e irse de vacaciones".

Gira al final de la temporada

"Prefiero hacer ese tipo de giras a final de temporada, ya que si tenemos algún tipo de sorpresa, no estamos preparando al equipo para la competición. Sabemos que el Betis se está moviendo a nivel mundial y tenemos que aceptarlo como profesionales y tendremos que ir a sitios para jugar y lo que tendremos que hacer es visionar esos sitios y que cuando lleguemos allí no tengamos sorpresas y no distorsionemos la dinámica de un equipo profesional".