Menotti estuvo cerca de ser entrenador del Betis: "Era un equipo que hacía cosas hermosas"

El mítico entrenador Luis César Menotti falleció el pasado domingo a los 85 años de edad. El argentino se convirtió en un verdadero ilustre de los banquillos, llegando a ser campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1978. En España, llegó a entrenar a dos grandes clubes como el FC Barcelona y al Atlético de Madrid, aunque también le surgió la oportunidad de dirigir al Betis. Sin embargo, los tiempos no coincidieron y finalmente no se produjo su fichaje por el conjunto verdiblanco.

En verano de 1988, 'El Flaco' Menotti recibió la llamada del club bético, como contó allá por 2011 en una entrevista para la Cadena Cope. "Una vez estando con el Loco de la Colina en Madrid me decía que yo tenía que dirigir al Betis. Era cuando yo estaba en el Atlético de Madrid. Me voy del Atlético de Madrid y digo sí, a mí me gustaría", narraba el argentino, desvelando una de sus charlas con el periodista Jesús Quintero, quien falleció en octubre de 2022.

"Me llamó el Betis pero había firmado con River tres días antes"

Menotti sentía una fuerte atracción por la forma de vivir el fútbol en Heliópolis y alguna de las peculiares costumbres durante los partidos. "En esa época el Betis hacía cosas hermosas en la cancha, como hacerse silencio cuando iban a patear un tiro libre. Era un equipo que le gustaba el buen juego", admitía el histórico entrenador.

Lamentablemente, los caminos de Menotti y el Betis no se pudieron cruzar en última instancia: "Cuando llego a Buenos Aires firmo para River y me vino a buscar el Betis. Yo ya hacía tres días que había firmado". La imposibilidad de contratar al bonaerense provocó que el club heliopolitano acabase contando con Pedro Buenaventura para el banquillo.