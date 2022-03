Oficial: El Betis renueva a Guardado una temporada más

El Betis sigue dando pasos hacia delante en su planificación de la próxima temporada y ha hecho oficial la continuidad de Andrés Guardado, una negociación que quedó pactada hace semanas y que ahora se ha anunciado aprovechando la pausa por los compromisos de las selecciones.

"The show must go on", ese lema tan conocido por la NBA, ha sido la frase escogida para anunciar la noticia en las redes sociales. El internacional mexicano, que llegó al Betis en 2017, amplía su vinculación una temporada más, por lo que estará en el club bético al menos hasta 2023.

"El Real Betis Balompié y Andrés Guardado han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del jugador. De esta manera, el futbolista verdiblanco queda vinculado a la entidad hasta 2023. José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, México, 1986) llegó a la disciplina del Real Betis en verano de 2017. Desde su llegada, Guardado se ha erigido como uno de los jugadores más importantes del vestuario, siendo el segundo capitán de la plantilla. En total, el futbolista mexicano ha jugado un total de 158 partidos oficiales con la elástica verdiblanca, anotando cuatro goles y repartiendo 16 asistencias", ha señalado la entidad en un comunicado.

Tras un periodo de reflexión, tanto el Betis como Guardado entendieron que era posible seguir un año más en la entidad heliopolitana, ya que el deseo del centrocampista es seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. La cercanía del Mundial de Qatar, que se celebrará a finales de este año, también ha influido en esa idea del mexicano de continuar en el Betis.

El centrocampista, uno de los capitanes de la plantilla, ya se encuentra ejercitándose con el grupo, después de la lesión muscular que sufrió ante el Atlético de Madrid y que lo ha tenido apartado desde entonces. En esta campaña acumula 29 partidos entre todas las competiciones, con 22 en la Liga, cinco de la Liga Europa y dos de la Copa del Rey.