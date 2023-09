Paco López: "El Betis es un equipazo con muchos argumentos ofensivos"

El entrenador del Granada, Paco López, calificó este miércoles al Betis, al que recibirán el jueves en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, como "un equipazo" que tiene "muchos argumentos ofensivos", aunque advirtió de que el conjunto rojiblanco está "bien" y con ganas de "hacer un buen partido".

El técnico indicó en una rueda de prensa que solo piensa "en el inmediato" y no en el choque del domingo ante el Almería, aunque tiene "dudas en determinadas posiciones" en relación al once titular que jugará contra el Betis. "La plantilla está bien, hemos hecho análisis de la derrota ante Las Palmas (1-0) y estamos con ilusión y ganas de hacer un buen partido y sumar tres puntos", añadió. Paco López cree que, pese a la derrota, ante Las Palmas hicieron "75 minutos muy buenos" y que tienen que "sacar cosas positivas a nivel defensivo" del partido, pese a que el cuarto de hora final no supieron "jugarlo con uno más" al tener "demasiada prisa para llegar por el ansia de querer ganar el partido".

En relación al Betis, calificó al cuadro hispalense como "un equipazo con muchos argumentos ofensivos" al tener "jugadores que te ganan un partido". "Está jugando en Europa, es un equipo similar a la Real Sociedad, con un entrenador que lleva muchos años demostrado su capacidad. Es un rival peligrosísimo que genera mucho con balón", agregó. Paco López pidió a los suyos "neutralizar ese juego" del rival y "seguir buscando la portería rival" además de buscar "el equilibrio con la ayuda de la gente".

El preparador también espera que les acompañe "el acierto y un pelín de suerte" ya que cree que no están teniendo suerte, al recordar que "si no es posible ganar, que no pase lo del otro día (derrota)" ya que "siempre es importante sumar". Paco López volvió a mostrarse molesto con los árbitros después de que en Las Palmas se pitara un penalti a favor del Granada que anuló después el colegiado por revisarlo en el monitor al ser avisado desde VAR. "Me gustaría escuchar las conversaciones de los árbitros. No me queda claro, ni a nadie de los nuestros, que no sea penalti. Ahí tampoco nos está acompañando la suerte", comentó.