Pellegrini: "La medalla es siempre para los jugadores"

Satisfecho por el triunfo, pero sobre todo por la actitud de un Betis que "no perdió la concentración y buscó la victoria hasta el final", Manuel Pellegrini restó importancia a sus números como técnico verdiblanco, sumando ya 27 triunfos en 54 encuentros, para resaltar la buena labor del grupo: "La medalla no me la pongo, es para los jugadores".

"Son tres puntos importantes para estar cerca de los conjuntos de arriba. Sabíamos que sería difícil y salimos a buscar desde el comienzo los tres puntos. Con el planteamiento de tener la posesión generamos en la primera parte un buen volumen de acciones ofensivas, mientras que en en el segundo tiempo apostamos por las bandas con los cambios y por ahí llegó el gol", analizó el chileno, que destacó "el completo partido" de los suyos "tanto defensiva como ofensivamente".

"Me cuesta citar nombres propios, porque el colectivo estuvo muy bien"

"Tuvimos ocasiones en la primera parte. En la segunda todo se igualó y se decidió en los últimos minutos. El mérito es del equipo por mantener la seriedad atrás y buscar el triunfo hasta el final frente a un buen rival que realizó un gran partido", afirmó el preparador heliopolitano, que resta importancia a sus números al frente del cuadro verdiblanco: "Son cifras que van reflejando un trabajo y estoy contento, pero no es lo que más me preocupa. Me hace más feliz ganar partidos para darle alegría al aficionado y hacer buen año en las tres competiciones".

Pellegrini volvió a llamar la atención sobre los horarios que le pone LaLiga: "Ahora hay que pensar en el jueves ante el Leverkusen, porque una vez más tenemos menos descanso. Físicamente se puede paliar el cansancio con los cambios, pero destaco el tema mental que es lo que hace fuerte a a este grupo", indicó el técnico, que añadió: "Tuvimos la capacidad de mantener la concentración ante un equipo al que se le puede criticar poco en este partido". Respecto al acierto (de nuevo) con los cambios, el entrenador bético afirmó: "La medalla no me la pongo yo, el éxito siempre es de los jugadores, que son los que deciden en el campo. Lo que fue importante es lo que hablamos antes del partido y tras 60 minutos activamos otro plan de partido dando más importancia a las bandas y el uno contra uno. Es cierto que los que entraron estuvieron bien, pero me cuesta nombrar nombres propios porque el colectivo estuvo muy bien".