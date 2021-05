Manuel Pellegrini se mostró muy feliz por la consecución de un éxito, la clasificación para la Liga Europa, "deportivo y económico".

"Siento una sensación de mucha alegría. El grupo se merece lo que ha hecho. El vestuario ha vivido una alegría enorme. Primero, porque el logro es muy importante para el club y los jugadores; y después por cómo lo conseguimos, porque si perdemos este partido y nos clasificamos porque el Villarreal perdió la sensación sería distinta", indicó el técnico bético, que añadió: "Ese espíritu con el que remontamos se ve reflejado en la alagría del vestuario por lo que hemos hecho. Es un logro que genera mucha ilusión. Ser séptimo lo habría calificado como gran temporada, porque era algo que nadie se esperaba. Pero no nos conformamos y seguimos peleando por la Liga Europa, por lo que al final es una campaña sensacional que dedicamos a los aficionados. Hicimos que su ilusión no se convirtiera en frustración".

El chileno destacó el nivel de exigencia que siempre imprimió a la plantilla. "Hablé con los jugadores desde que llegué y le di mi punto de vista de lo que pensaba de las temporadas anteriores. Por una manera de ser personal a mí no se me ocurre empezar la liga sin pensar en ganar el título o tratar, después, de clasificarnos para Champions y si no para la Liga Europa. Cada vez que juego un partido creo que el rival debe demostrar que es superior a nosotros. Con los equipos grandes merecimos más suerte e hicimos una campaña brillante durante buena parte del campeonato. Los jugadores demostraron el valor que tenían y eso nos permitió llegar a Europa".

Una clasificación importante "en lo económico y lo deportivo", resaltó el preparador heliopolitano, que en un año ha captado la exigencia que supone dirigir al Betis: "Los resultados son importantes, pero no se puede aislar la parte económica de las exigencias deportivas. Por eso cuando digo que peleamos con clubes que son más fuertes de nosotros, y no hablo de los cuatro primeros, hay que ponerlo en valor, porque trajimos a cuatro jugadores libres. No hubo forma de potenciar la plantilla para hablar de que el objetivo era Europa, de ahí que conseguirlo, aunque nos planteamos ese objetivo que era irreal al principio del campaonato, es un éxito. Pensamos y jugamos siempre como un equipo grande y por eso conseguimos este logro trascendental en lo deportivo y en lo económico".

Pellegrini destacó la segunda parte del curso de su equipo: "El grupo venía muy cuestionado y con la confianza muy baja, quizá por el rendimiento de la temporada anterior. Después de un comienzo bastante aceptable tuvimos un bache de dos meses en el que de nueve partidos perdimos siete y ganamos sólo dos y recibimos 32 goles en la primera vuelta. Desde el mes de diciembre hubo una reacción y el grupo empezó a tener más espíritu competitivo, lo que nos permitió hacer una segunda vuelta brillante peleando contra clubes que nos llevaban muchos puntos y que económicamente son más poderosas, así que es para levantarle una estatua a este grupo que luchó creyendo en lo que hacíamos en los momentos buenos y en los malos. En 2021 cosechamos sólo dos derrotas en 25 partidos", indicó el técnico, que apostilló: "La racha de empates fue muy cuestionada para mi gusto, pero esos empates nos permitieron sumar puntos y terminamos remontando un 2-0, lo que refleja la confianza del equipo".

Sobre el encuentro en Vigo señaló: "No vi mucha diferencia en el Betis de la primera a la segunda mitad. El primer tiempo fue igualado, con un penalti evitable. Fue un partido equilibrado y en el descanso hablamos de atacar más. El asunto era que no nos hicieran el segundo gol. Cuando hicieron el 2-0 demostramos que tenemos variantes importantes desde el banquillo y el equipo le dio la vuelta al resultado. No fue fácil, pero el espíritu de revelarse ante un marcador adverso fue la diferencia entre el primer y el segundo tiempo".

Ahora toca "festejar" este éxito y "desde el lunes pensar pensar en la próxima temporada, que ser mucho más difícil por estar en la Liga Europa". "Hay que tener potencial económico y deportivo para cumplir en ambos torneos y eso depende de la planificación que empezamos ahora", finalizó