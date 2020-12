Pellegrini: "El Betis se siente capaz ante cualquier rival"

Más calmado que en anteriores comparecencias, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con el Villarreal, en la que el técnico ha mostrado su confianza en que el conjunto verdiblanco pueda enlazar una segunda victoria seguida que lo haga despegar en la tabla. "El equipo se siente capaz ante cualquier rival", ha indicado el chileno, después de que la autoestima se haya elevado tras ganar a Osasuna.

La Junta y el equipo

"En ese aspecto ha sido una semana normal, partir con un triunfo es distinto a cuando se viene de una derrota. Analizamos lo que hicimos bien y nos metimos en el partido siguiente, que es Villarreal. El plantel está inmerso en buscar un resultado positivo y no tiene la cabeza pensando en lo que puede ocurrir en el interior del club".

Consejo

"Uno está al tanto de lo que pasa en el club, es bueno saberlo, pero no he tenido contacto con nadie. He mantenido la reunión de todas las semanas con Ángel y José Miguel, con ellos he conversado. Con la otra parte no he tenido contacto".

Rival

"Es un partido difícil, es una institución que se ha desarrollado bien en todos los aspectos, tuve la fortuna de estar allá 5 años. Ha crecido y este año se ha potenciado con jugadores de alto nivel. Espero un partido estrecho, como son todos los partidos de la liga. Vamos a seguir haciendo lo nuestro como equipo, adecuando algunos temas al Villarreal, que es un equipo con buena técnica y ofensivo. Debiera ser un buen partido de fútbol".

Rivales de la zona alta

"Nos hemos enfrentado a equipos de arriba como Real Madrid, Barcelona o Atlético y las derrotas vinieron condicionadas por las expulsiones. El equipo se siente capaz de jugar con cualquier rival, aunque el Villarreal sea potente y se haya reforzado. Como dije la semana pasada, cuando los resultados no eran los que esperábamos, vamos a a salir a ganar cada partido".

Mejoría defensiva

"Para enfrentar a cualquier rival es importante dejar la portería a cero. Aunque nos han hecho muchos goles también hemos estado sin recibir en cuatro. Hay que manera de defender, tenemos que estar concentrados y no cometer penaltis o expulsiones. Vamos a seguir exactamente igual, no metiendo a 8-9 jugadores en el área y dando el balón al contrario. Vamos a salir a ganar los partidos. La parte defensiva va relacionado con el sistema con una aplicación y concentración de cómo debemos defender".

Borja Iglesias

"Para un goleador que llevaba una sequía importante marcar le dará confianza. Es producto de su trabajo, en el día a día no ha bajado los brazos y ese trabajo tiene su recompensa con los goles. Ha hecho goles en todos lados, me alegro por él, nunca dejé de entrenarse bien ni se bajó anímicamente. Sería una gran cosa que fuera el comienzo de una racha goleadora".

Situación

"Era especial, de haber perdido quedábamos el 17, ahora estamos 7-8. Es una Liga difícil, muy estrecha, no se marcan diferencias y todos los partidos son complicados. Perdimos algunos si no jugando bien haciendo las cosas que queríamos, pero en los dos últimos el rendimiento había sido muy bajo en defensa y ataque, lo que dejó un pesimismo al exterior del club, pero internamente afrontamos la semana igual cuando ganamos y perdemos. No nos bajó a nosotros, era importante hacer un buen diagnóstico, buscar una solución y ojalá ahora podamos tener una racha positiva. Los objetivos serán los mismos, ganar domingo tras domingo y ver al final dónde podemos estar".

Liga

"A medida que los equipos grandes van dejando puntos, los equipos que están fuertes. como la Real o Villarreal, siempre tienen la esperanza de poder ganar. El Atlético está muy fuerte también, la Liga está en su primer tercio, equipos que se daban como desahuciados como el Real Madrid se han clasificado para la Champions en dos partidos y se metió otra vez en la Liga al ganarle al Sevilla. El fútbol es muy cambiante sin motivos claros, no me apresuraría a hacer un juicio de que Madrid y Barcelona están bajos. Para el Betis es importante tratar de sumar en cada partido".