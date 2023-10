Pellegrini: "¿Fichar ahora? Es una respuesta que la tienen que dar muchas personas"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro de este próximo sábado en Getafe, tratando los siguientes asuntos.

Novedades

"Mañana están fuera Fekir, Sabaly y Bartra. Está recién operado, quedan unos meses largos. A Nabil le faltan un par de semanas para recuperarse de la lesión muscular. Sabaly esperemos que se reintegre a los entrenamientos con el equipo el próximo lunes. El resto están citados, salvo Guido y Willián Jose, suspendidos".

¿Pezzella jugará?

"Para mí lo ideal sería no usarlo, pero cuando tenemos tantas carencias en esa posición… Germán va a jugar mañana. Germán va a estar y va a jugar. Yo creo que un jugador no tiene problemas en jugar jueves y domingo, durante una semana, hacerlo en siete partidos en 21 días… Se ve la cantidad de lesionados que hay, más por edad es más lento recuperar. Son cosas que van sumando, pero vamos a ser positivos. Germán está iniciando este segundo ciclo y ojalá no tenga problemas".

Estilo del Getafe

"Cada técnico puede elegir el camino que estime el más adecuado. Hacer cosas distintas no significa que los técnicos sean enemigos. Y hay un árbitro de por medio también. Siempre he tratado de unir el resultado y el espectáculo, pero hay distintas maneras de jugar y ganar. Las ideas de cada técnico está de acuerdo a cada convencimiento".

¿Qué encuentro espera?

"Un partido difícil, como ocurre en la Liga española. El mismo hecho de jugar de visita lo complica más todavía. Hay equipos que se sienten más fuerte en casa. Por eso, uno trata de ir a ganar fuera y si no se puede ganar, ojalá no perder. Aquí en casa estamos en deuda con los dos puntos del Cádiz. Vamos a intentar recuperarlos en estos partidos. Intentaremos sacar la mayor cantidad de puntos posible para descontar puntos con las posiciones europeas".

La opción de fichar ahora

"Es una respuesta que la tienen que dar muchas personas. Me dedico a trabajar con lo que tenemos. Ya se verá más adelante si es antes de enero o a lo largo de enero. Me centro en los jugadores que tengo ahora. Los que estamos queremos hacerlo lo mejor posible. Siempre hay que dejar todas las posibilidades abiertas. Ya veremos con el correr de los días qué es lo que pasa".

El Getafe de Bordalás

"No creo mucho en las estadísticas. Lo que tenemos es que entrar con la mentalidad de hacer un buen partido y puntuar".

Luiz Henrique

"Lo veo bien. Más aliviado. No es cómodo estar metido en esa situación de ese calibre".

Rodri

"A todo el club le gusta mucho sacar jugadores de la cantera. Rodri se merece su renovación. Ha ido mejorando. Para mi gusto le falta mucho, tiene que seguir progresando. Va a ser un activo importante para el club".