Pellegrini: "Ganó el que mejor jugó al fútbol"

Es difícil sacarle una sonrisa a Manuel Pellegrini. Lo hizo al conquistar la Copa del Rey y tras tomar el Olímpico de Roma por 1-2 una leve mueca asomó en su cara, más que por el resultado por la "gran actuación del equipo. "La personalidad que demostró el equipo en un escenario como este estadio es lo quemas satisfecho me dejó", aseguró.

"Estoy muy contento por el triunfo y el juego, porque fuimos muy superiores en los primeros 45 minutos. La segunda parte se igualó, pero el grupo sacó carácter. Estoy más feliz incluso por la actuación del equipo", indicó el técnico verdiblanco, que ahondó en la idea que le ha grabado a fuego a su plantilla: "Este equipo no juega a empatar. Ganó el que mejor jugó. Tratamos de implantar nuestro fútbol en todos los campos y no somos un conjunto que especule ni que se sienta inferior a nadie". Y el entrenador del Betis piensa en el futuro, aunque siempre paso a paso: "El grupo muestra una gran madurez para ir avanzando partido a partido y si alguien nos gana debe demostrar que es superior".

El Betis supo reponerse, una vez más, a un gol en contra, aunque para Pellegrini el "1-0 era falso porque antes Bravo no tuvo trabajo hasta el penalti". "Ellos después tuvieron una ocasión más, que venía precedida de fuera de juego, pero Claudio Bravo respondió. Nosotros en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones. La segunda parte se equiparó hasta que llegó el gol", resumió.

"Ganar a la Roma en su estadio es importante. Es un gran equipo grande que se ha reforzado mucho, pero no buscamos sólo ganar a la Roma, sino ir creciendo y mirar a cotas superiores. Seremos un equipo que va a dar batalla, aunque no hay que olvidar que existe una realidad económica que no podemos obviar", recalcó el chileno, que añadió: "Es importante clasificarnos y si acabamos primero mejor, porque nos ahorramos dos partidos en un calendario muy cargado". "La clasificación está encaminada, pero no es matemática y hay que seguir", dijo Pellegrini.

Sobre la lesión de Fekir explicó: "No sé si es la misma lesión. Sintió un pinchazo en los isquiotibiales, en la misma pierna, y tendrá que parar unas semanas. Quizás lo apuramos más de la cuenta, pero otro jugador del plantel lo reemplazará", señaló sobre al galo, antes de responder sobre Luiz Henrique: "Es un jugador joven que debe seguir trabajando, porque tiene un gran futuro y todavía tiene grandes cualidades que explotar todavía más de lo que ha demostrado hasta ahora", finalizó.

Y sobre la polémica con el entrenador portugués destacó: "No era un partido Mourinho-Pellegrini. No hay nada personal entre nosotros. Nos hemos enfrentado muchas veces en España y en Inglaterra. Para mí lo importante es que el Betis demostrara en Roma su capacidad de juego. No me da una alegría especial ganarle a él. No jugamos los técnicos, sino los futbolistas", sentenció.