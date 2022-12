Pellegrini: "Pese al empate, estoy contento por cómo compitió el equipo"

Manuel Pellegrini valoró positivamente un empate ante un "muy buen equipo" en la reanudación de la liga y pese a todas las ausencias, por distintos motivos, que tenía el equipo.

"Es un punto para cada uno en un partido equilibrado. En el primer tiempo ellos tuvieron más el control, pero las oportunidades claras fueron nuestras como los remates de Luiz Henrique y Fekir", recordó el técnico chileno, que añadió: "En la segunda parte tuvimos más control, aunque los dos equipos defendieron bien aun siendo conjuntos muy ofensivos, por lo que había que estar muy precavidos atrás", señaló.

En el análisis del choque el preparador heliopolitano recordó que "Rui Silva no hizo ninguna parada". "El Athletic no creó ocasiones. Defensivamente cumplimos y ofensivamente competimos, pero nos dejamos dos puntos más en casa", aseguró.

Cuestionado por la actuación del canterano Félix indicó que "tuvo una muy buena actuación". "Por distintas razones jugamos ante un equipo ofensivo sin cuatro jugadores en esos puestos importantes, pero tanto Félix como William Carvalho y Guardado estuvieron muy bien". También se refirió a Luiz Henrique, titular pese al reciente fallecimiento de su padre: "Tuvo mucho trabajo en su banda en la primera parte y una buena ocasión. En el segundo tiempo mejoró, con 20 ó 25 minutos muy buenos. Ha demostrado ser un gran profesional. Hablamos con él y tras no poder ir a Brasil quiso jugar y participar y eso hay que valorarlo mucho. Después fue sintiendo el desgaste físico y emocional lógicos", destacó.

Una vez más el Betis acabó con un jugador menos en el campo. Es el tercer partido seguido que le ocurre y aunque Pellegrini no valoró la acción, porque no pudo verla repetida, lo que sí sabe es que "por distintos motivos muchas veces nos quedamos con un jugador menos". "Pese a todo, el equipo rindió a un alto nivel aun aun con cuatro bajas en dos puestos y me alegro mucho por el plantel, porque independientemente de quien juegue sigue siendo un equipo competitivo".

En este sentido, Pellegrini subrayó que quedó "muy contento" con el equipo "por cómo compitió y cómo salió a buscar a un rival de esta categoría". Sobre un posible bajón del cuadro verdiblanco destacó que "es difícil saber si se ha bajado en general o por hechos puntuales como las expulsiones, pero la actitud del grupo sigue siendo óptima", apuntó.

Pellegrini, por último, recordó la figura de Pelé, fallecido esta tarde, al que vio jugar. "Sin duda fue el mejor en su época y de los mejores de la historia. Murió con una vida hecha con la que tiene que estar muy satisfecho por sus actuaciones en el campo y fuera de él. Se va con la tranquilidad de haber tenido una vida extraordinaria".