Pellegrini: "Ante la Roma, como siempre, saldremos a ganar"

Manuel Pellegrini va a por todas en Roma. Y no por tener cuentas pendientes con José Mourinho, que no las hay y el trato es "correcto" entre ambos, sino por darle una alegría a los cerca de 4.000 aficionados que apoyarán al Betis en las gradas del Estadio Olímpico y porque su equipo, reconoció, no sale "nunca a empatar, siempre a ganar".

"Es un partido importante, pero no decisivo por las matemáticas, ya que ninguno puede clasificarse aún. Ojalá que sea un muy buen encuentro, porque se enfrentan dos equipos importantes y saldremos a ganar por la gente que habrá en las gradas", indicó el técnico verdiblanco, cuestionado por el cruce de declaraciones en medios italianos con Mourinho a propósito de cuitas del pasado: "No hay ninguna mala relación. Mis declaraciones hacia él son de admiración. Tengo una correcta relación con él. Coincidimos en España y en Inglaterra mucho tiempo. Cada uno es dueño de sus palabras. Haber ido a Málaga fue un orgullo para mí, ya que me gustan los desafíos y por eso lo hice. No hay ningún tipo de problemas entre nosotros. Nos hemos cruzado muchas veces desde aquellas declaraciones y no ha habido nunca problemas entre nosotros", explicó.

Según el preparador verdiblanco su equipo "llega en un buen momento" a esta cita, pese a la última derrota en Vigo: "No hay problemas para recuperarse de domingo a jueves. Están todos disponibles. Después sí es más difícil recuperarse de jueves a domingo, que hay menos tiempo", señaló el chileno, que podrá contar con Fekir sin restricciones: "Por indicaciones médicas debía jugar un máximo de 45 minutos ante el Celta, así que no tendrá problemas para jugar contra la Roma".

"No venimos con la intención de buscar un punto, porque si ganamos damos un paso importante para la clasificación"

Pellegrini no tiene dudas de que los suyos saldrán enchufados al choque, olvidado el traspiés en Vigo. "El equipo sale siempre al cien por cien, pero enfrente hay otro rival que te puede superar. No somos máquinas, si no seres humanos con mejores y peores momentos. Hubo variantes por las que pudo parecer que no entramos bien como el gol suyo tan pronto o la expulsión de Luiz Felipe, pero siempre salimos a por todas", señaló en preparador heliopolitano, que incidió en esa idea asegurando que no jugarán mirando el empate: "Para nosotros ganar serían tres puntos muy importantes, pues nos dejarían muy cerca de la clasificación. No salimos nunca a empatar. Salimos siempre a ganar y si no podemos es mejor empatar que perder ante un buen equipo que juega ante su público, pero no venimos con la intención de buscar un punto, porque si ganamos damos un paso importante para la clasificación. Si empatamos mantendremos la distancia con la Roma y si perdemos se abre la clasificación para todos", explicó.

Cuestionado sobre la impotancia de Dybala en la Roma, el chileno le dio su valor, pero elogió al colectivo del conjunto italiano: "Dybala es un jugador de los tantos importantes que tiene la Roma. Han invertido mucho dinero en hacer un equipo competitivo y cuenta con muchos buenos futbolistas".

Por último, cuestionado por elmasivo desplazamiento de béticos a Roma, indicó: "Me alegro mucho que tantos aficionados tengan la posibilidad de viajar. Ya vimos la cantidad de gente que fue a Milán y es una alegría tener a tantos aficionados y ojalá podamos dedicarles un buen partido y el triunfo".