Pellegrini: "El empate es muy bueno; mantenemos las distancias"

Manuel Pellegrini no dudó en calificar el punto conseguido como "bueno" después de jugar los últimos 15 minutos con un jugador menos, tras la expulsión de Miranda, la decimocuarta del plantel bético en lo que va de temporada. Por ello el técnico chileno valoró positivamente un empate en el que tampoco concedió grandes ocasiones, más allá de algún tiro lejano bien resueltos por Claudio Bravo y acercamientos en los que casi remataron los sevillistas, pero sin llegar a conectar en el área.

"El punto es muy bueno por jugar los últimos 15 minutos con un jugador menos y eso es una ventaja muy grande para un equipo de la calidad del Sevilla. Dominamos en el primer tiempo, quizá sin claridad al final, y el segundo tiempo fuer más más equilibrado. Después, tras la expulsión defendimos bien con un gran esfuerzo", destacó el preparador heliopolitano, que añadió: "Mantenemos la distancia con el Sevilla y el resto de rivales. El punto es bienvenido, especialmente por jugar el tramo final con un hombre menos".

Pellegrini indicó que el cambio de Luiz Henrique "fue pensando en la amarilla que tenía". "En los derbis se viven ambientes especiales y Luiz Henrique no tiene la experiencia para aguantar estos encuentros, porque creo que lo iban a buscar para buscarle la segunda amonestación. No quise arriesgar y al final el expulsado vino por otro lado", se lamentó el entrenador, que destacó el trabajo defensivo de todo el grupo: "Han sido muy importantes todo el partido. Sabíamos que el Sevilla metería muchos centros y los laterales evitaron muchos pases y cuando los hicieron los despejaron bien los centrales. También Paul hizo un gran esfuerzo con un hombre menos en el campo", destacó.

"El carácter del equipo y la ambición nos permiten pelear otra vez por Europa"

Contra el Getafe, el miércoles (22:00), el Betis puede certificar el billete europeo, lo que es un "orgullo" para Pellegrini. "Ojalá logremos la tercera clasificación europea seguida, algo que el club no lo había hecho antes en la historia y es una gran alegría estar cerca de lograrlo. Es una alegría también por el el aficionado, porque gran parte de ese logro ha sido con el apoyo de la hinchada y el buen rendimiento de la plantilla en estos tres años estando económicamente ajustados".

En este sentido, Pellegrini resaltó el "espíritu del grupo", algo que permite al Betis "ser un equipo regular y pelear por estar de nuevo en Europa tras pasar por momentos complicados como la derrota en la Supercopa en los penaltis o la eliminación en Copa ante el Osasuna. Pero el carácter del equipo y la ambición que demuestran los jugadores nos permiten pelear otra vez por Europa".

Cuestionado por un nuevo derbi liguero que se va sin ganar fue claro: "Quedaría más amargado si ganamos al Sevilla los dos partidos y quedamos al final en la liga el 14", analizó el preparador heliopolitano, que no consideró que el Sevilla tuviese algún tipo de rémora por haber jugado el jueves: "Cambió ocho ocho jugadores respecto a los que salieron de inicio el jueves, así que no creo que tuviera más cansancio físico y sí una mentalidad ganadora que suma".

"El VAR actuó bien; lo que critico es que no vayan siempre a revisar las acciones"

Por ello, Pellegrini repitió que "el punto no es bueno, es muy bueno". "Sumamos ante un equipo de Champions, en su estadio y con uno menos y eso lo logramos equilibrar con mucha concentración", analizó el de Santiago, que añadió: "Siempre que no haces goles te quedas con la sensación de que deberías haberlo hecho mejor, pero si bien no convertimos tampoco concedimos".

Por último, cuestionado por la expulsión de Miranda no dudó: "Creo que es expulsión. El VAR está para ayudar y evitar errores importantes. Si puede ser tarjeta roja y el colegiado así lo estima, perfecto. Lo que crítico siempre es que ni siquiera vayan a ver las jugadas".