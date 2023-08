Pellegrini: "Aún faltan retoques para ser un equipo competitivo"

La temporada 2023-24 está a punto de arrancar para el Betis y Manuel Pellegrini, en su cuarto curso al frente del grupo, lanza un mensaje de ambición en el que, sin embargo, no se puede olvidar la realidad económica del club

"Siempre ha sido la ambición superar lo que se ha hecho la campaña anterior. Todo va enfocado a mejorar, pero hay una realidad que hay que entender y es que las aspiraciones van de la mano de la parte económica y hay seis o siete clubes que están muy por encima nuestra en capacidad y en posibilidades de traer refuerzos. A ver el 31 de agosto con qué plantel nos quedamos y cuáles son los aspiraciones", indicó el técnico chileno, que prefiere no valorar el grupo hasta que se cierre el mercado: "Hasta el día 31 no puedo valorar la plantilla. Aún nos faltan jugadores si queremos ser un equipo competitivo. Se han ido futbolistas importantes y hay posiciones que no han sido cien por cien cubiertas, sobre todo en la zona de creación. No hemos reemplazado ni a Canales ni a Joaquín, a ninguno de los dos. Ha venido Isco que es un complemento a la baja de Fekir, pero nos faltan futbolistas creativos. Hemos tratado de estructurar una plantilla a la que todavía le faltan retoques para ser un equipo competitivo".

Y es que el chileno es consciente de que todo el mundo está en venta en el Betis: "Creo haber visto 10 nombres del Betis que salían. Podía nombrarlos a todos en realidad porque el club está en una situación económica complicada, pero William Carvalho es un jugador que optó por quedarse aquí. Es un jugador importante para nosotros y desgraciadamente se lesionó, pero es indispensable para el plantel", apuntó sobre el luso, lesionado en el sóleo y que será baja en Villarreal. No se sabe qué jugadores se quedarán en Sevilla, ya que hasta el último momento la entidad tratará de inscribir al máximo número de jugadores posibles.

Al ser cuestionado por la evolución de Fekir el Ingeniero insistió de nuevo en que al equipo le falta creatividad en ataque: "Fekir trabaja ya con balón y antes de dos o tres meses es difícil que este al 100%, porque es una lesión que después suele arrastrar otras lesiones musculares. Es una temporada en la que hay que tener un reemplazo para Nabil de la categoría de él".

No espera, sin embargo, si no hay salidas, movimiento en la delantera para sustituir a Raúl García de Haro. "Los jugadores con ofertas para irse el club los va a vender porque necesita dinero. El puesto estaba cubierto con Borja Iglesias y Willian José o con Ayoze. Raúl tuvo esa oportunidad, así que no debilita a la plantilla porque no estaba el año anterior y creo que ha sido una buena venta para el club y para el jugador", explicó al tiempo que valoró los refuerzos de otro jóvenes como Altimira o Chadi Riad: "Hay distintos tipos de jugadores para la plantilla. Vienen unos que ya están hechos, otros que son refuerzos y otros que vienen a mejorar como Altimira o Chadi, que tienen buenas condiciones y el tiempo dirá hasta donde pueden llegar porque tienen que terminar su formación, porque vienen de no jugar en Primera División".

Sobre el estreno liguero ante el Villareal, Pellegrini indicó que el grupo "llega bien al primer partido, porque se hizo la pretemporada esperada". "Al grupo lo veo comprometido. Hay buena sintonía y tenemos una hinchada que nos respalda a muerte y sentimos la responsabilidad esta temporada. Hay que afrontar con la conciencia de que es un partido de seis puntos por ser un rival directo por posiciones europeas. Los primeros tres puntos son tan importantes como los últimos. Esa conciencia de que los logros se pierden por uno o dos puntos hay que tenerla desde el primer partido".

Por último, el entrenador del Betis valoró la situación de que se disputen tres jornadas de liga antes de que se cierre el mercado de fichajes: "Es una opción negativa, sobre todo para los clubes con menos poder económico que no saben si van a perder a sus mejores jugadores y le da más opciones a los equipos grandes, que si no arrancan bien tienen posibilidades de quitarles a otros equipos jugadores. No veo por qué hay que alargarlo tanto cuando hay dos meses entre temporada y temporada. Es una reglamentación que hay que cambiar porque es mala para los clubes, el jugador, la afición y para todos", concluyó.