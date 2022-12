Pellegrini y sus incógnitas ante el Athletic

El Betis trabaja desde la semana pasada para recuperar el tono competitivo tras las vacaciones que dio Manuel Pellegrini a la plantilla a la vuelta de la gira sudamericana. El conjunto verdiblanco se entrena hasta el sábado en Marbella, donde realiza una concentración en esta minipretemporada, pero lo hace con importantes ausencias que empiezan a generar dudas en el técnico chileno cara al partido del próximo 29 de diciembre frente al Athletic (19:15).

El centro del campo es la posición en la que ahora mismo se centran más dudas, después de conocer que Paul será baja el próximo mes tras sufrir una rotura fibrilar en el músculo isquiotibial derecho en el partido del pasado sábado ante el Manchester United. El costamarfileño parece baja confirmada para la reanudación del campeonato y probablemente también para visitar al Rayo Vallecano el 8 de enero (16:15). De esta forma, es duda para la disputa de la primera semifinal de la Supercopa, el 12 de enero frente al Barcelona.

Su ausencia segura se une a la incógnita de saber cuándo se reincorporará Guido Rodríguez, todavía en el Mundial de Qatar con Argentina. Si apura los once días que el preparador chileno está dando a los internacionales, llegaría poco antes de la cita ante el conjunto vasco, por lo que no podría contar con él al tener que recuperar el ritmo competitivo tras el merecido descanso.

Canales, además, es una incógnita, ya que sólo se sabe que se ha quedado en la capital hispalense recuperándose de unas molestias y que por eso no está en la concentración en Marbella. Habrá que ver su evolución en los próximos días, aunque probablemente no esté el próximo sábado frente al Inter en el segundo amistoso en el Benito Villamarín y hay que ver cómo va evolucionando.

De esta forma, de momento Pellegrini sólo cuenta en tierras costasoleñas con Guardado del primer equipo, pues William Carvalho no tiene que reincorporarse al grupo hasta mediados de la semana próxima.

En defensa la cosa no está mucho mejor. Aunque Pellegrini puede trabajar estos días con Víctor Ruiz, Luiz Felipe, recuperado ya de la lesión muscular que se produjo a finales de octubre, y Édgar, pensando en el Athletic cuenta con más dudas. No en vano, con este último no podrá contar al tener que cumplir la sanción por su expulsión en el último partido de liga disputado en Valencia y Pezzella se encuentra en la misma situación que Guido Rodríguez: si coge los 11 días de vacaciones no estará disponible para jugar contra el Athletic, ya que aunque estuviese en Sevilla le faltaría rodaje tras su descanso.

Así pues, pensando en el duelo con el conjunto vasco Pellegrini ya cuenta con tres bajas seguras: Paul, Édgar y Juan Cruz, que sí está en Marbella para hacer trabajo específico de recuperación con los fisioterapeutas, aunque el pronóstico de dos meses de ausencia desde que se produjese a finales de noviembre una lesión semitendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda durante la gira en Chile. Y son dudas Guido Rodríguez y Pezzella, cuyo concurso dependerá de las vacaciones que tomen, mientras que se espera que Canales vuelva a los entrenamientos la próxima semana como William Carvalho.