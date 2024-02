Pellegrini, levantarse ante la depresión

Manuel Pellegrini destacó la forma en la que el Betis se levantó del varapalo europeo, con un gran triunfo que lo deja sexto superando de nuevo a la Real Sociedad en la tabla clasificatoria. "El vestuario estaba dolido" y el técnico destacó que era importante darle una alegría a la afición.

"No dolió lo del jueves, pero son dos competiciones distintas. Queríamos seguir en Europa, siempre queremos, pero sin descuidar la liga. Fue importante capear la decepción. Era una obligación sacar los puntos en casa, porque nos había costado en los últimos partidos y queríamos darle alegría a la afición".

Incidió en esa idea el preparador bético, "contento" por el rendimiento del grupo. "Veníamos tras un traspié que nos dejó tocados y estábamos dolidos. Era un partido muy psicológico, porque veníamos de actuaciones no muy buenas en casa e hicimos un partido completo en intensidad, goles y capacidad de esfuerzo ante un buen rival", destacó Pellegrini, cuestionado por los motivos del cambio respecto al jueves pasado en Zagreb: "Es fútbol". "La intensidad está relacionad con la confianza y por eso los partidos varían. No tiene explicación y por eso es el deporte con más seguimiento. Son muchas circunstancias que cambian. Pero este grupo se ha ganado en el campo todo lo conseguido. Tendremos traspié mayores o menores, pero la campaña en la liga es parecida a la de años atrás. Este equipo no baja los brazos y sabe salir adelante tras los varapalos", aseguró.

La grada cantó el nombre de Manuel Pellegrini, algo que el entrenador agradeció no sólo el cariño a su persona, sino también "el apoyo al equipo". "La hinchada estaba frustrada, claro, pero nunca hubo pitos y silbidos al equipo. Hay poco que reclamarle a la afición y entendemos que su pasión la transmite en lo positivo y en lo negativo. Estuvieron con nosotros y notamos el apoyo".

"Lo primero era asegurar los puntos. El 2-1 fue muy psicológico. En términos generales lo importante son los puntos y cómo jugó el equipo", indicó Pellegrini, que explicó el motivo del cambio de Chimy Ávila: "Había estado con alguna molestia y había trabajado mucho. Tenía tarjeta amarilla y no podíamos tomar el riesgo. Fue un cambio para protegerlo", explicó el Ingeniero, que añadió: "Ofensivamente fue un buen partido. Nos enredó su gol,, pero en ataque todos los jugadores estuvieron a gran nivel".

Y ahora a seguir caminando en pos de un gran objetivo: "Buscamos otra clasificación europea. Antes era una ilusión y ahora es una exigencia que nos imponemos con una mentalidad ganadora. Vamos partido a partido. Era importante posicionarse en puestos europeos para depender de nosotros mismos. Ojalá que seamos lo más regulares posibles de aquí al final de temporada", apuntó.

Para finalizar se refirió Pellegrini a algunos nombres propios, desde Johnny Cardoso, "un jugador muy ordenado e inteligente que se ha ido adaptando bien desde el primer minuto", a Ruibal, al que hay que ver cómo evoluciona de su esguince de tobillo. Además, se refirió a la evolución de otros lesionados: "Guido Rodríguez y Ayoze deberían trabajar con normalidad con el grupo ya en esta semana y podrían entrar en la próxima convocatoria. Isco evoluciona favorablemente y no tiene dolor, por lo que se aumentará su carga de trabajo, pero todavía le queda".