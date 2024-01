Pellegrini: "En esta profesión se pasa de bestial a bestia en dos partidos"

Después de la eliminación copera ante el Alavés el Betis retoma la liga recibiendo a un Granada en puestos de descenso dispuesto, pese a las bajas, a retomar una senda triunfal que no conoce desde hace cinco partidos (cuatro empates y una derrota) con la idea de seguir

Y eso que la lista de ausencias es amplia. A los que están en la Copa de África (Sabaly, Chadi Rias y Abde) hay que sumar a los lesionados Claudio Bravo, Marc Bartra y Guido Rodríguez, además de los tocados esta semana William Carvalho (problema muscular), Miranda (molestias en un gemelo), Bellerín, "al que hay que evaluar con el médico aunque seguramente no esté", dijo Manuel Pellegrini; Altimira (dolor en una rodilla) y Johnny Cardoso (problemas en la espalda), aunque estos dos últimos habrá que evaluarlos también. A ello se suma también Nobel Mendy, que estará "fuera por un mes".

Ha sido una semana convulsa por la salida de Ramón Planes y a ello se refirió el técnico. "El tema de Arabaia no es sencillo. No es sólo lo económico. Si a Rahm le ofrecen 500 millones por jugar allí es un orgullo y él debe producirlo. Para cualquier deportista o profesional es igual. Los contratos tienen una cláusula de rescisión para las dos partes. No hay ilegalidad y ha cumplido el contrato. Planes estaba haciendo una muy buena labor con poco dinero y hay que buscar cómo se soluciona se problema", indicó el entrenador, que añadió: "Estamos como el año pasado. Planes se ha ido en enero y Antonio Cordón se fue en febrero. Los resultados son más o menos parecidos. Siempre hay que hacer una venta para equilibrar el presupuesto y es difícil reforzarse. La situación es parecida", relató el chileno sin mostrarse preocupado.

"Si ganamos al Granada tendremos los mismos puntos que al principio de la temporada pasada, desgraciadamente también eliminados de la Copa Son campañas parejas y estamos dentro de la expectativas. No hay crisis ni nada", aseguró Pellegrini, que prefiere centrarse en la nota final y no mirar que ha sido incapaz de vencer en la primera vuelta a los equipos de la zona baja: "Yo me fijo más en los análisis globales. Me da igual con quien ganamos o perdemos. Lo que me interesa es al final tener los puntos para llegar a Europa, meta difícil pero que la tenemos siempre en perspectivas". Y añadió en este sentido que "lo importante es estar en los promedios puntos. Hicimos tres buenos partidos ante tres grandes como el Girona, el Real Madrid o la Real Sociedad. Incluso hicimos uno de los mejores encuentros en la derrota con el Rangers. En el fútbol hay variantes y al final es cuando se hace evaluación según los logros conseguidos en función de las realidad de cada uno".

El técnico también se refirió a la polémica discusión con Guardado, reconocida por los protagonista aunque ya está todo arreglado: "Conflicto con los jugadores hay siempre. Esto fue antes del parón, con el Girona. No fue la causa del partido con el Alavés, porque no estuvimos bien ni física ni mentalmente. Justificaciones hay muchas, pero no la pelea. Andrés sabe que es el capitán y cuál es su rol, pero no hay ningún problema con él", aseguró, antes de volver al tema de Planes al ser cuestionado por su rechazo a una oferta árabe: "Somos personas distintas. Yo tomé una decisión por distintas razones. Me tentaba el fútbol árabe, pero por otras motivaciones decidí quedarme. Me sentía con mucha responsabilidad con la gente del Betis, pero Planes está en su derecho y no es nada criticable".

"Sigo estando aquí muy contento pese a no seguir en Copa y el bache de resultados. Agradezco el cariño diario, pero en esta profesión se pasa de bestial a bestia en un un par de partidos. Soy consciente de que los resultados no han sido buenos, pero de los últimos 14 partidos sólo perdimos uno. No se va a claudicar por haber quedado eliminado en un partido malo", indicó Pellegrini, que no cree que sea un problema la gestión del palo de la eliminación en Mendizorroza: "Estamos sufriendo como el año pasado, que fue más doloroso perder en casa en los penaltis con Osasuna. Hay que gestionarlo igual. Es una gran desilusión, pero seguimos en Europa y peleando en la liga. Como en cualquier victoria o derrota, se pasa la página y seguimos con los mismos objetivos".

Pellegrini espera que Planes tenga pronto un recambio, aunque no ha cambiado nada en el mercado de fichajes con la salida del director deportivo: "Sigue todo igual para hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Hay una realidad económica que es importante saberla conducir. El gran mérito de este grupo estos años ha sido sobreponerse a todos los problemas. Este verano vendimos por 59 millones y compramos por 7", dijo consciente de que la puerta está abierta para cualquiera en este mercado: "Si alguien sale será por una venta importante para el club. Luiz Henrique no tiene ninguna intención de salir. Si llega una buena oferta buena por él yo no me voy a oponer, pero ya dimos muchas ventajas al principio de la liga con tres dorsales menos".

Finalmente, valoró la renovación de Yanis: "Me alegro por él y por el club, porque viene demostrando en el filial su capacidad, pero no porque haga goles está preparado para el primer equipo. En este tiempo proyectando jugadores jóvenes. Ojalá mantenga la proyección para demostrar que puede llegar al primer equipo, que es difícil, pero más difícil es mantenerse".