Pellegrini: "No hay rival imposible ni rival fácil"

El Betis de Manuel Pellegrini vuelve a su fortín del Benito Villamarín, donde ha ganado todos los encuentros ligueros, para recibir al Atlético de Diego Simeone, un equipo al que nunca ha batido el chileno con el argentino en el banquillo. Fekir estará en la convocatoria, aunque deberá decidir si jugará de inicio o no para encarar un encuentro "muy complicado", aunque lo hará con una clara mentalidad: "No hay rival imposible ni fácil".

"El equipo está bien, sin ningún tipo de problemas. Fekir se ha integrado estos días en los entrenamientos y va estar en la lista de convocados. No sé si para jugar de inicio o no. Es algo que ya decidiremos. Estamos considerando distintas alternativas para su posici´n si élno sale de inicio. William Carvalho, Joaquín, Rodri… Lo decidiremos teniendo en cuenta las distintas circunstancias para armar el once inicial", explicó el entrenador verdiblanco, quien espera "un partido muy complicado, como todos los de LaLiga". "Mi mentalidad es que no hay rival imposible ni fácil", destacó el preparador heliopolitano, que añadió: "Nos enfrentamos a uno de los equipos jamás poderosos del campeonato como indica su presupuesto y su nivel deportivo en los últimos años, así que tendremos que hacer un gran partido para puntuar".

"No hay partido fáciles o difíciles, son todos distintos y hay que saberlos jugar. Para mí es igual jugar de local o como visitante. Los puntos se suman. Llevamos 20 de 30 y estamos muy contentos. Se pueden ganar todos en casa y perder puntos fuera, pero no separo el rendimiento y, en general, es para estar satisfecho", apuntó Pellegrini, quien cerró el capítulo de la expulsión de Canales: "Hay un reglamento que es claro y un árbitro que tiene la autoridad para expulsar y la usó. Después está lo que dijo o no dijo. No le doy trascendencia, la expulsión está hecha y no jugará este partido".

Para el entrenador bético "no hay una motivación extra" en este choque y no cree que la clasificación ya amarrada para la siguiente ronda de la Europa League, con el Atlético jugándose en tipo en la Champions la próxima semana sea ventaja alguna: "No es una ventaja, porque no tenemos el 100% atado el primer puesto del grupo. El partido más importante es el del domingo y ambos ya pensaremos después en el duelo europeo, porque la liga es tan importante como la competencia europea".

Para Pellegrini la labor de Simeone en el Atlético es "extraordinaria". "Lleva muchos años en el mismo equipo y siempre compitiendo por cosas importantes. Es incuestionable su trabajo, independientemente de su estilo. Para el Atlético fue una gran fortuna contar con un técnico de su calidad", afirmó el chileno, que espera "un Atlético con un estilo definido". "Le gusta más entregar la iniciativa para jugar a la contra, pero tiene jugadores para cambiar el sistema. Sin embargo, siempre digo que lo importante es pensar en nuestro rendimiento y en nuestra capacidad para hacer un buen partido".

Por último, sobre la renovación de Juan Cruz señaló: "Hay una política de renovar jugadores jóvenes que pueden ser importantes para el futuro. Le falta mucho por recorrer aún y en la medida que vaya progresando será importante, aunque es destacable la apuesta del club", finalizó.