Pellegrini: "No veo ni crisis de juego ni de identidad"

Antes de visitar al Granada en el Nuevo Los Cármenes Manuel Pellegrini insistió en su mensaje de los últimos días: pese a los últimos resultados no habla de crisis ni de alarmas, porque no ve ni una crisis de juego ni de identidad. Los problemas para jugar contra el Granada vienen por la plantilla, ya que Marc Bartra, Willian José y Luiz Henrique se caen de la convocatoria por problemas musculares y no estarán tampoco, como Sabaly, el domingo contra el Valencia

Sí estará al menos Willian Carvalho, que ya estaba para 10 minutos la pasada jornada aunque el técnico prefirió no forzarlo tras "una larga lesión en el sóleo, pero desde las semana pasada trabaja con normalidad", explicó el preparador bético, para quien siempre ganar es importante: "Cada partido es independiente de lo que hayas hecho antes. Sumar la mayor cantidad de puntos siempre es el objetivo y la presión debe ser la misma habiendo ganado, perdido, estando arriba o abajo en la clasificación. La exigencia siempre debe ser la misma. Estamos en la séptima jornada y cada punto que perdamos nos dificulta alcanzar los objetivos como cada punto que sumemos nos acercan", explicó.

El rival tampoco viene en una racha positiva de resultados , pese a lo cual Pellegrini espera un partido complicado ante un conjunto " que viene de Segunda y le puede estar costando adaptarse, pero juega muy bien al fútbol y cuenta con buenos jugadores y un buen entrenador. No es un rival con el que descuidarse porque será muy difícil", advirtió.

El chileno incidió que en los últimos encuentros a su equipo le "faltó los resultados pero no el juego". "No hemos dejado malas sensaciones. Perdimos dos puntos con el Cádiz en un choque en el que su portero fue el mejor. No hay dudas en lo que estamos haciendo y que vamos en el camino correcto. El tema del gol son momentos puntuales que pasan los equipos en la temporada. Estaría más preocupado si no creáramos ocasiones. Son rachas y hay que seguir trabajando para llegar a la normalidad en ese aspecto", señaló el preparador bético, que insistió: "Llegamos física y mentalmente bien. No estamos en una crisis tan importante y si no sumamos en Granada lo intentaremos contra el Valencia. No veo crisis de iuego ni identidad, sino un equipo competitivo", indicó sobre el grupo que dirige.

Cuestionado por la baja de Marc Bartra, lo que lo deja sin más alternativas que Chadi Riad, indicó: "No es que temiera que este momento llegara, sino que es la experiencia la que me decía que llegaría. Gran parte del éxito de las temporadas está en la confección de la plantilla y nos quedamos sólo con dos centrales con experiencia más Chadi. Ya es algo pasado y hay que confrontar los partidos con lo que tenemos".

Y dentro de lo que tiene está,por ejemplo, Borja Iglesias, que podría recuperar su sitio ante la baja de Willian José: "Todos los citados tienen opciones de jugar. Borja nos ha dado mucho y nos puede dar mucho. En este equipo casi siempre han jugado todos con las rotaciones. Es una variante más y ya veremos cómo lo usamos, porque es un jugador muy importante para nosotros".

En cuanto a otros nombres propios aseguró que no le sorprende la capacidad física que está mostrando Isco, el futbolista con más minutos en la plantilla, ya que "se exige mucho físicamente". "Lo que hace Isco es mérito de Isco porque trabaja mucho para mostrar el nivel que está ofreciendo", aseguró al tiempo que espera contar ya con Fekir tras el parón de selecciones de octubre: "Lo veo bien, sin miedo, que es lo importante después de esa lesión. Golpea el balón sin temor y espero que después de la fecha FIFA pueda integrarse con nosotros".

También valoró el horario de los encuentros por el intenso calor a estas alturas del año e indicó que "no es un tema fácil, pero es algo que no favorece a ningún equipo, aunque sí que dificulta el espectáculo".