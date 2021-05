Pellegrini: "Los puntos que quedan dependen de nosotros"

Manuel Pellegrini reconoció que "el vestuario del Betis está caliente" por no haber podido aprovechar la ventaja que tuvo con el gol de Guardado en Eibar, y no haber sumado tres puntos que lo habrían colocado en una posición de privilegio para ir a la Europa League, como quinto. El técnico chileno también valoró el partido del rival, pero entendió que los suyos no supieron controlar mejor el tiempo del partido.

"No pudimos tener un poco más el control del balón para dominar un poco los tiempos y eso lo aprovechó Eibar, con mucho mérito de ellos también, para poder empatar el partido en uno de los actos", argumentó Pellegrini sobre el Eibar-Betis.

El chileno era preguntado por el estado anímico del equipo verdiblanco, después de haber tenido en su mano esa gran oportunidad de haber sumado un triunfo clave y de haberlo dejado escapar con el gol de Sergi Enrich en el minuto 83, tras el gol de Guardado en el minuto 3. "El vestuario está caliente. El fútbol, más que la teoría, hay que ver lo que puede pasar en la práctica. El equipo hoy día hizo un partido para empatarlo porque no pudimos superar a Eibar en el segundo tiempo".

Eso sí, el veterano técnico verdiblanco se toma con calma el empate, sabedor de que el Betis tiene en su mano un calendario más amable, con Huesca en casa y Celta para cerrar fuera, pero posiblemente sin nada ya que decir, mientras que el Villarreal juega contra Sevilla y Real Madrid. "Vuelvo a reiterar que el punto que sumamos nos permite volver a depender de nosotros y llegar a UEFA. Quedan dos partidos más y esto se va a decidir por un punto hasta el último partido del campeonato. El equipo está muy consciente de eso y, como dije, teníamos que jugar tres partidos durante seis días y tenemos que pensar en el próximo, que es con Huesca en casa".

También fue cuestionado por la desigualdad en la vuelta a los estadios del público, que beneficiará al Villarreal, ante el Sevilla, y al Celta, ante el Betis. "El tema del público por supuesto que lo más lógico es que fuera igual para todos los partidos. Habrá algunas razones que en este momento desconozco, por zonas por cómo está la pandemia podrá haber público en los estadios. Es un tema que a nosotros, los técnicos, no nos corresponde analizarlo. Nos corresponde más ver lo que está haciendo el equipo y ahora lo que tenemos es que mentalizarnos para ganar los tres puntos con Huesca", zanjó el chileno..