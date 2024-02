Las cosas que Pezzella se guarda tras la derrota del Betis ante el Dinamo

Como si fuera una cinta grabada de la derrota ante el Glasgow Rangers, que supuso la eliminación de la Europa League, los futbolistas del Betis hicieron autocrítica tras la derrota contra el Dinamo. "Me he encontrado un vestuario jodido. Hay que dar más y en Europa hay que estar los 90 minutos concentrados", decía Miranda tras el encuentro. Pezzella iba un poco más, diciendo sin decir, apuntando pero sin señalar: "Hay cosas que me guardo para mí, pero está claro que algo nos está faltando. Hay que cambiar la mentalidad para hacer un buen partido en la vuelta", dijo el central en la zona mixta.

No sirvió para nada el varapalo de despedirse de la Europa League en un grupo que no era muy exigente y ahora frente al cuadro croata, de nuevo en Europa, el equipo ofreció una pobre imagen en lo futbolístico, aderezada con una actitud que puede dar que pensar.

Se mordió la lengua el jugador tras la derrota, aunque aseguró que "hay que cambiar la mentalidad". Para finalizar aseguró que se iba "caliente", lo que no está claro si era por el resultado, por la tarjeta amarilla que le acarrea la suspensión, por el juego del equipo, por la actitud de alguno de sus compañeros o por una mezcla de todo. Y no fue un lapsus, porque eso de que se guarda cosas lo dijo dos veces, primero en la entrevista a pie de campo con la televisión con derechos y después en la zona mixta ante el resto de medios. El mensaje tiene un destinatario. "Los jugadores tienen que saber en qué equipo están y lo importante que es esta competición para el club", concluyó de forma contundente.