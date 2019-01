Setién: "Sería muy bonito jugar la final de Copa en nuestro campo"

El técnico del Betis, Quique Setién, ha mostrado su ilusión por llegar a la final de la Copa del Rey, de ahí que le dé mucha importancia al encuentro de este miércoles ante el Espanyol, tratando los siguientes temas sobre el partido:

El Espanyol

"Estos partidos lo que tiene que no hay vuelta atrás. Si pierdes, sales de la competición y te olvidas hasta el año que viene, pero a mí siempre es un torneo que me ha gustado. Me encantaría poder superar esta eliminatoria, la siguiente y sabiendo que aquí se va a jugar la final, pues con más motivo. La ilusión que tenemos todos de superar este partido con el Espanyol es máxima. Sería muy bonito para todos jugar la final aquí y es lo que deseamos. Este es un envite es atractivo y nos hace ilusión".

Final en casa

"Para cada uno individualmente y la afición sería cerrar un año en esta competición extraordinario. Poder jugar esta final en tu casa, con tu campo y con una gran aprte de la afición en el estadio, pero sabemos que estaría media ciudad pendiente de su equipo".

Derbi en la final

"Le haría ilusión también al Sevilla, como al cualquier rival, faltaría más".

Eliminatoria en ventaja

"La verdad es que ya tenemos todo tan integrado que es muy difícil cambiar si no nos obligan. Ellos necesitan marcar un gol, pero nosotros no vamos a estar esperando a ver si lo hacen o no. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, intentar marcar y poder resolver la eliminatoria con más goles. Puede ser un partido con alternativas, quizás diferente en algunas fases al partido de ida. Quizás con más atrevimiento por parte del Espanyol al necesitar marcar un gol y vaya un poco más arriba".