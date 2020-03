Rafael Muela explica las normas del Betis para frenar el coronavirus

Rafael Muela, consejero del Área Médica del Betis, explicó ayer en los medios oficiales las medidas que ha tomado el club de Heliópolis para prevenir el coronavirus.

"Lo primero que hemos hecho es crear una comisión de seguimiento del coronavirus, y como medida más reseñable distinguimos dos áreas importantes entre jugadores del club. Los primeros son jugadores desde el Juvenil B a los más pequeños, que no van a entrenar desde mañana mismo (por hoy), y por otro lado la residencia de los más pequeños se va a cerrar para evitar riesgos de contaminación. Así, estos pequeños van a ser recogidos por sus padres, con una serie de recomendaciones de carácter general, y seguirán en contacto con el club por si tienen alguna incidencia que pueda afectar a alguna persona que ha convivido con ellos", expresó Muela en primer lugar.

"La segunda residencia, lugar habitual del Juvenil A, se mantiene abierta hasta nueva orden, dependiendo de la normativa de las estancias superiores. Pero se van a hacer controles exhaustivos, recomendaciones permanentes y habrá medidas en los entrenamientos", continuó Muela.

Por último, Muela explicó la carta que el club les ha dado a los jugadores del primer equipo de fútbol, baloncesto, las féminas y el Betis Deportivo para que sigan una serie de pautas: "El otro área son las secciones de los primeros equipos de fútbol, el Betis Deportivo, baloncesto, fútbol sala y féminas. Se mantienen los entrenamientos mientras no haya una orden en contra, pero sí se van a hacer recomendaciones en contacto con el cuerpo técnico para que no haya reuniones de más de siete u ocho jugadores, que no coincidan en el vestuario, que sigan medidas higiénicas de separarse un metro unos de otros. Se les ha mandado una circular a cada uno de los jugadores, que estarán en contacto permanente con los equipos médicos del club. Se les recomienda, en esa carta que se les ha dado a firmar, que no salgan de sus domicilios, sólo es casos extremadamente necesarios, que eviten lugares públicos, viajes fuera de Sevilla, ir a establecimientos públicos, que guarden las medidas generales del Ministerio de Sanidad. Estarán en contacto con los servicios médicos para que cualquier incidencia médica nos la comuniquen".