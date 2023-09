Rotaciones, entre el deseo de Pellegrini y la realidad del Betis

Después de tres años de Manuel Pellegrini al frente del Betis el aficionado y la plantilla tiene ya normalizada las habituales rotaciones a las que el técnico somete a su equipo partido tras partido. Siempre ha manejado a la perfección el técnico esta situación, entendiendo que en una temporada con tantas citas tener al máximo número de futbolistas metidos en ritmo de competición es fundamental y con el inicio de la fase de grupos de la Europa League lo normal sería que empezase a hacer cambios, pero por unas circunstancias u otras lo tiene complicado en muchas posiciones, con especial atención al centro de la defensa tras la venta de Luiz Felipe.

Las bajas por lesión, en unos casos; la no inscripción en otros en la competición continental; en otro; o incluso la falta de efectivos impedirá al entrenador bético mover el grupo como le gustaría, especialmente en el próximo mes ya que el Betis afrontará un carrusel de encuentros: siete en apenas 23 días.

La portería

Claudio Bravo todavía no ha estado disponible en lo que va de curso. El guardameta chileno lleva más de tres semanas con problemas musculares y ya tras la primera jornada en Villarreal el Ingeniero apuntaba que "tiene un problema en el sóleo". "No es nada grave y creo que en una semana o dos estará de vuelta", afirmó entonces. De momento el tiempo de recuperación se ha alargado, de manera que viene siendo Rui Silva el titular, con Fran Vieites en el banquillo al ser el tercer portero de la plantilla. También está inscrito en la lista A de la Europa League, ya que no cumplía los requisitos para integrar la lista B. En la lista A, por ejemplo, hay tres porteros y sólo dos centrales.

La defensa

Cara y cruz en la retaguardia para Pellegrini, ya que si bien puede alternar en los laterales la venta de Luiz Felipe supone, si no viene nadie, un problema en el eje de la zaga. Un doble problema, ya que si bien para las competiciones nacionales Pellegrini puede tirar de Chadi Riad, éste no está inscrito en la Europa League. Marc Bartra y Pezzella son los únicos centrales disponibles para Europa con los juveniles Marcos Solís y Alejandro Vergaz como alternativas.

Pensando en lo más inmediato, para el encuentro contra el Barcelona el técnico dispone de Marc Bartra, que todavía no se ha estrenado, mientras que Pezzella juega este martes por la noche (22:00) con Argentina en Bolivia y no podrá entrenarse hasta el jueves. Riad, que también ha estado concentrado con la sub 23 de Marruecos aunque su partido contra Brasil se canceló por el terremoto, es una alternativa también para las competiciones nacionales.

En los laterales por la derecha Bellerín se queda como casi única opción en Europa, ya que Sabaly no está inscrito para el torneo europeo y este martes juega con Senegal un amistoso con Argelia. Volverá el miércoles para reintegrase al trabajo con el equipo. Ruibal, alternativa la pasada campaña, está de baja tras ser operado de apendicitis el pasado 29 de agosto y podría estar ya disponible este fin de semana.

En el otro costado Abner ha empezado la Liga como titular por delante de Miranda, pero esta semana ha estado con la sub 23 brasileña. Este martes podría estar disponible al adelantar su llegada para ponerse a las órdenes del preparador chileno.

Centro del campo

Seguramente es la posición en la que más alternativas tiene el preparador heliopolitano. Aunque William Carvalho sigue sin entrenarse con problemas musculares, Pellegrini cuenta con Guido Rodríguez, con la selección Argentina también, y Marc Roca, doble pivote titular las cuatro primeras jornadas a la espera de que esté disponible el portugués, además de Guardado. Incluso Isco, como medida de urgencia, podría retrasar su posición, aunque ahora hace de Fekir que sigue lesionado. Rodri es una alternativa para que el malagueño descanse, mientras que por la derecha Luiz Henrique, Juan Cruz o Ruibal son alternativas válidas para el Ingeniero (el hispano-argentino no puede jugar en Europa), con Abde y Ayoze por el otro lado.

La delantera

También puede rotar sin problemas Pellegrini en la punta de lanza, con Borja Iglesias perdiendo la titularidad en LaLiga a manso de la efectividad de un renacido Willian José, que en en cuatro partidos lleva ya la mitad de tantos que marcó en los 39 encuentros que disputó en la 2022-23 en todas las competiciones. Existe además la posibilidad de adelantar la posición de Ayoze, de manera que la posición está bien cubierta.