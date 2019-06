El Betis presentó ayer en la ciudad deportiva a su nuevo entrenador, Rubi, que en su comparecencia ante los medios de comunicación ofreció las primeras pinceladas sobre la idea de fútbol que tiene para los verdiblancos, evitando cualquier comparación con el anterior técnico bético, Quique Setién: "A mí no me gusta compararme con otros entrenadores. Cada uno tiene su método. Me considero de los entrenadores que intentamos ser protagonistas con el balón, pero también en nuestra forma de trabajar intentamos cuidar todos los aspectos. Si se tiene que hacer un contraataque, lo haces; si hay que trabajar y preparar acciones a balón parado, las preparas… Intentamos que el equipo esté trabajado en todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos".

Rubi quiere un Betis protagonista con la pelota, pero con matices y sin renunciar a otros aspectos del juego (estilo del rival, jugar a la contra...): "Entiendo que estamos en el mismo saco de entrenadores que nos gusta tener protagonismo, la iniciativa por encima del rival. A partir de ahí matices distintos. De eso no hay duda. Lo más importante es ganar siempre. Si tienes un método o estilo eso a medio plazo te va a llevar a victorias, pero a lo mejor un día necesitas colgarte del larguero para ganar un partido".

De cara a la planificación, el preparador de Vilasar de Mar destacó el nivel del plantel actual y los aspectos a reforzar, sobre todo el ataque, en busca de un fin claro para él, jugar competición europea: "Nuestro objetivo es pelear por entrar en Europa sí o sí. Estamos trabajando muchísimo con Alexis, codo a codo. Nuestra intención es mantener la plantilla que hay porque entendemos que el Betis tiene un equipazo, y darle un punto de más para ser mejor equipo. Que puede haber alguna salida que sea recibiendo dinero para invertir en otro refuerzo".

En esta idea insistió Rubi al ser cuestionado por la posibilidad de que salga Lo Celso: "Me preocupa encajar goles. Para mí no es un aspecto más importante que el otro. Prefiero un 4-3 que un 1-0, pero repito que considero que los aspectos defensivos son tan importantes como los ofensivos. Soy un entrenador con vocación ofensiva, pero que no descuido o defensivo. Le dedico más horas a lo defensivo que lo ofensivo en los entrenamientos".

Por otro lado, también tuvo Rubi unas bonitas palabras a la figura de Lorenzo Serra Ferrer, ya ex vicepresidente deportivo del club de Heliópolis: "Manifestar mi máximo respeto a don Lorenzo Serra Ferrer. Es historia del Betis, de la buena, de la bonita y un entrenador de máximo reconocimiento. Mis máximos respeto hacia él. Más responsabilidad para mí de devolver su confianza por apostar por este cuerpo técnico. He tenido la fortuna de estar en la reunión clave en la que el Betis a partir de ahí decidió que fuera el entrenador. Estuvo Lorenzo, Federico y Josemi y después Lorenzo me habló dos veces por teléfono. Desde que llegué aquí no he tenido la oportunidad de hablar con el".

Antes de comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa, el Betis presentó a Rubi en un acto en el que estuvieron presentes varios ex jugadores veteranos, como García Soriano, Julio Cardeñosa o Bizcocho, entre otros. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Betis, Ángel Haro: "Rubi siempre ha sido la primera opción. Tiene lo que buscamos, conoce la Liga, es un trabajador moderno, ambicioso y viene con hambre de ganar. Y está dentro de los parámetros económicos disponibles. El Betis tiene un sello futbolístico y cuenta con una plantilla diseñada para jugar bien y ganar. Con Rubi tenemos continuidad en la filosofía, y cree en el valor de la plantilla, que será mejorada este verano. Creo que el proyecto del club es sólido, para entrar en Europa. El crecimiento del Betis es imparable".

Por último, fue Alexis, que comanda la secretaría técnica, el que dio la bienvenida a Rubi: "Es la persona ideal para llevar al equipo a los logros. No teníamos duda ni en lo personal ni en lo deportivo. Es una persona que llevamos tiempo siguiendo y nos ayudará a crecer".