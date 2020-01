Triste por la eliminación del Betis ante el Rayo, Rubi habló al término del partido. A juicio del entrenador verdiblanco, su equipo se vio superado en la primera mitad por el equipo madrileño, aunque sí demostró más fútbol y carácter en la segunda mitad. Aunque, sobre todo, lo que le duele al preparador catalán es haber tenido la eliminatoria en su mano y no haber aprovechado las muchas ocasiones desperdiciadas por sus pupilos para apuntillar el partido.

El partido: "Si lo que queremos es el titular, sí, el Betis tiene que intentar no caer en esta eliminatoria. Pero también dije que el Rayo equipo podría eliminar a un equipo de Primera si tenía un buen día. El rival ha sido mejor en la primera parte. Quizás en el resto nosotros fuimos mejores. Tuvimos ocasiones para finiquitar en la prórroga y se nos escapó en los penaltis. No pueden decirnos que no lo intentamos, pero esto es el fútbol. Estamos muy jodidos".

Explicación segundo gol rayista: "Ha sido una jugada en la que han pasado muchas cosas. Álex Moreno queda en el suelo, entendemos que por una falta. Feddal va al corte e intenta desplazar el balón para que no pudiera sacar rápido de banda. Pero el rebote le cayó en las manos al jugador. Dentro del área nos desajustamos y nos marcan. Es una jugada extraña en la que cometimos demasiados errores".

El once: "La Copa es importantísima. Joel en Portugalete jugó porque Dani venía de un proceso vírico. Al igual que el Rayo ha puesto a su portero que no era el que jugaba en liga, el Betis ha hecho eso. ¿Si me arrepiento? Hemos puesto una defensa que ha jugado unos partidos titular. No me parece una alineación demasiado anormal en este sentido. Si miramos este equipo que jugaron ante el Espanyol, me parece que repitieron ocho o nueve.

Igualdad: "A un partido, no hay muchas diferencias. Si esto fueran 38 jornadas, las categorías se verían por algo. Los equipos que suben sufren para mantener la categoría. Nosotros aquí hicimos lo más difícil, remontar, y cuando le íbamos a dar la estocada, no acertamos. Los penaltis son una lotería.

El Rayo: "Por supuesto imaginaba un Rayo así. No me imaginaba que fueran a regalarnos nada. Lo dije y no engañé a nadie. Así ha sido como están siendo todos los partidos de Copa del Rey".

¿Qué le duele más?: "Es infantil el fallo del segundo gol pero la intención no es que lo haya hecho voluntariamente. Es una acción posiblemente antiderpotiva, pero no la hace bien. Me voy disgustado por pensar que hicimos lo más difícil y teníamos el partido ganado. Pero se nos fue en un plis".

Cómo gestionar este fracaso: "Mañana a trabajar al máximo para recuperar físicamente. Tenemos futbolistas con muchas tablas y seguro que se animarán en seguida. Tenemos una competición de Liga en la que estamos en clara línea ascendente. Tenemos mucho que demostrar, que somos un buen equipo. Porque tengamos un golpe no podemos entregarnos para los siguientes partidos. Ahora tenemos que demostrar más que nunca cómo futbolistas y como personas ya de camino al partid ante el Getafe".

Los lanzadores: "El criterio ha sido, primero, que el jugador estuviera de acuerdo. Nosotros los trabajamos mucho en los entrenamientos. Después pensé en los jugadores de refresco, en tres de los cuatro, porque Égar no debía lanzarlo. Tello es un buen lanzador de penaltis, y Fekir pidió lanzar el quinto".