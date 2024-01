Rui Silva: "Nuestra ambición mínima es llegar a las competiciones europeas"

El guardameta luso Rui Silva concedió una entrevista a Record, diario portugués. El meta, que en estos momentos está siendo titular indiscutible en el Betis por la lesión de Bravo, habló de sus ambiciones e hizo balance de la temporada del Betis, además de realizar una valoración sobre los imponentes calendarios repletos de partidos.

El arquero comenzó analizando el rendimiento del Betis este curso: "A nivel colectivo nos gustaría estar más arriba, nuestra ambición mínima es llegar a las competiciones europeas. La Liga ha sido muy difícil, hay equipos como el Girona que nos están sorprendiendo. Pero aún nos quedan muchos campeonatos por delante. A nivel individual, ha sido una temporada atípica porque, por primera vez, he tenido que lidiar con dos lesiones. Era titular, me lesioné y tuve que volver a luchar por mi puesto. Ahora que lo he recuperado, he conseguido volver a tener la regularidad de antes".

Respecto a los empates consecutivos ante los rivales de la zona alta de la clasificación, Rui Silva reconoció que "lo ideal habría sido ganar todos los partidos. Empatar con grandes equipos es importante, pero también sabemos que, sobre todo en casa, somos un equipo difícil de batir. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa, en los que pagas el más mínimo error".

El calendario, la motivación y Portugal

El guardameta portugués también fue cuestionado acerca de los calendarios sobrecargados: "Llevamos mucho tiempo llegando a un límite. Hay demasiados partidos y no es casualidad que tantos clubes tengan problemas de lesiones. Es difícil mantener el rendimiento, tener a los jugadores al cien por cien. Hay demasiados partidos, viajes, concentraciones. Todo esto desgasta física y mentalmente, pero así es el fútbol".

"¿Cómo se gestiona el aspecto mental? La motivación es fundamental. Una de las cosas que hago últimamente es celebrar mis paradas. Es una forma de mantenerme motivado y presente en el partido. Si celebras un gol, deberías celebrar una parada. Hay muchas cosas que no puedes controlar. Las lesiones, las críticas y los silbidos, los goles sufridos. Es importante mantener el ánimo hasta el final".

En última instancia, el meta bético mostro su ambición por ser convocado con la selección portuguesa: "Por supuesto, tengo la ambición de llegar a la selección. Soy joven y tengo mucho que dar en el fútbol. Afortunadamente, hice realidad ese sueño y conseguí una convocatoria para la Eurocopa de 2020, pero, por supuesto, siempre quiero volver a jugar con la selección", sentenció.