Setién, confianza en seguir en Heliópolis

El entrenador del Betis, Quique Setién, tiene su mente en seguir adelante con el proyecto del conjunto verdiblanco. Al menos, así lo ha comentado en una entrevista reciente en ElCorreo.com, en la que se le pregunta sobre la posibilidad de entrenar a la selección española: "Recibí una infinidad de mensajes, pero la realidad es que no me llamaron de la Federación. Y aunque ahora igual es muy fácil decirlo, yo ya había tomado la decisión. Tenía claro que en ningún caso me iba a marchar del Betis. Tengo contrato y mientras tenga esta relación con el club no me voy a marchar".

Setién considera que su carrera pasa por continuar en el Betis, acabando así y poniendo calma tras sus declaraciones recientes en La Gradona sobre la posibilidad de dirigir a España y su visión, nada positiva, sobre el hecho de que los heliopolitanos jueguen tres competiciones: "Ya me quedé seis años en Lugo a pesar de que cada verano tenía la oportunidad de irme a equipos que me pagaban más. Si me llegan a llamar aquel día no me hubiera ido. Evidentemente, la selección es un orgullo y me gustaría mucho ser algún día el seleccionador, pero no era el momento. Y mientras tenga contrato en vigor con el Betis no lo será".

De esta forma, Setién muestra su confianza en el proyecto que está llevando a cabo el equipo bético, con Lorenzo Serra Ferrer al mando, y del que él está siendo partícipe, por lo que después de varias campañas con distintos entrenadores, los verdiblancos podrán repetir mismo entrenador y director deportivo dos temporadas seguidas.